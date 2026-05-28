U društvu su uvek u centru pažnje glasni, duhoviti i spremni da zabave sve oko sebe. Ipak, iza te vedrine često se krije potpuno drugačija slika.

Reč je o Blizancima, znaku koji svoju tugu vešto maskira humorom i pričom.

Njihova priroda im omogućava da pred drugima deluju bezbrižno, dok se u privatnosti bore sa dubokim emocijama koje teško pokazuju. Umesto da se suoče sa onim što ih muči, radije beže u društvo, buku i stalnu aktivnost. Kao znak kojim vlada Merkur, skloni su da analiziraju osećanja, ali ne i da ih zaista prožive.

Blizanci rado slušaju tuđe probleme i često su prvi koji će ponuditi savet, ali kada je reč o njima samima, retko se otvaraju. Iako deluju kao otvorene knjige, zapravo dele samo površne detalje iz svakodnevice, dok ono najvažnije ostaje duboko skriveno.

Takvo potiskivanje emocija vremenom se gomila i može dovesti do iznenadnih emotivnih ispada, čak i zbog sitnica. Njihov humor tada postaje oštriji i ciničniji, što može biti znak da se iza šale krije nešto mnogo ozbiljnije.

Ispod te razigrane spoljašnjosti, Blizanci zapravo žele da ih neko zaista razume. Međutim, strah da će biti odbačeni ako pokažu svoju ranjivost često ih sprečava da se potpuno otvore.