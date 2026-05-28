Možete saznati kakvi ste u ljubavi i koji partner vam odgovara, odnosno kako se slažete sa izabranikom vašeg srca. Kada naiđemo na osobu s kojom smo numerološki kompatibilni, očekuje nas uživanje u ljubavi.

Sve što je potrebno da biste izračunali vaše lične brojeve i proverili kako se slažete u ljubavi jeste da znate vaš i partnerov datum rođenja.

Saberite brojke u datumu vašeg rođenja i pretvorite ih u jedan broj. To je vaš lični broj. Isto učinite i za partnera, a zatim potražite kako se slažete.

Lični broj izračunavate jednostavno. Ako ste rođeni 6.3.1975. saberete dan, mesec i godinu rođenja 6+3+1+9+7+5. Zbir vašeg datuma rođenja je 31. To svedete na jednocifren broj 3+1=4, što znači da je vaš lični broj 4.

Broj 1

Broj jedan označava kreativce i sjajne ljubavnike. Ljudi rođeni u ovom broju su lideri, uporni i često tvrdoglavi. Ambiciozni su, kreativni i imaju odlično samopouzdanje. U ljubavi su strastveni i izraženi partneri. Prema partneru su posesivni i zaštitnički nastrojeni, poštuju osobu do koje im je stalo i vole da se njome ponose u društvu. Udvaranje im nije problem jer su veliki šarmeri. Najbolji romantični partneri za njih su oni čiji lični brojevi su dva, četiri i sedam. Dvojke privlači njihova nežnost, toplina i dobroćudnost, dok ih četvorke privlače zbog nepredvidivosti.

Broj 2

Broj dva označava maštovite i osećajne osobe. Dvojkom vlada Mesec pa su osetljivi, miroljubivi i velike diplomate u životu i ljubavi. Romantični su, maštoviti, saosećajni i strpljivi, a u kontaktu s drugima ljubazni. Prilagodljivi su i prijatni za zajednički život. Pokazuju emocije, topli su prema partneru, ali traže stalno dokazivanje da su voljeni i prihvaćeni. Potreban im je partner koji ceni njihovu vernost i iskrenost i koji razume njihove česte promene raspoloženja i preosetljivost. Jedinice jačaju njihovo samopouzdanje, a dobro će se slagati i sa sedmicama.

Broj 3

Broj tri označava hedoniste i zaljubljive osobe. Trojke su optimistične i velikodušne, vole uživanje u životu i lepim stvarima, gostoljubive su i saosećajne, ali zaljubljive prirode pa im je potreban partner koji će ih smiriti i pružiti sigurnost. Često traže idealnog partnera i prelaze iz jedne veze u drugu. Dobro se slažu sa brojem šest koji im pruža ljubav i razumevanje za njihovu potrebu za slobodom, a dobro će se slagati i sa brojevima osam i devet.

Broj 4

Broj četiri voli slobodu i teško se vezuje. Četvorke su originalne i domišljate, zanimljive ličnosti i rado viđene u društvu. Uvek su dobro informisane, duhovite i vole ljude, ali su bolje kao prijatelji nego kao partneri. U ljubavi su nepredvidive i teško ostvaruju duge veze. Pre nego što se skrase, prolaze kroz turbulentan ljubavni život. Četvorke najbolje funkcionišu u vezama sa jedinicama i sedmicama.

Broj 5

Broj pet označava osobe koje skrivaju osećanja. Petice su komunikativne, snalažljive, kreativne, šarmantne i zabavne, vole druženja, izlaske i putovanja. U ljubavi su često zatvorene, racionalizuju i teško se otvaraju partneru, ali su veliki zavodnici. Dobro se slažu sa jedinicama i šesticama.

Broj 6

Broj šest označava poželjne partnere. Šestice su umetničke duše, maštovite, dobre, popustljive i tolerantne, što ih čini vrlo privlačnim u ljubavi. Smirene su, ljubav im je na prvom mestu, zaljubljive i stalno traže srodnu dušu. Broj tri im može pružiti sigurnost i odličnu komunikaciju, a dobro će se slagati i sa brojem pet za uzbudljiv život.

Broj 7

Broj sedam označava intuitivne i emotivne osobe. Sedmice su maštovite, duhovne, razborite, tolerantne i popustljive. Njihova osećajnost je naglašena pa ih je lako povrediti. Teško se oporavljaju od ljubavnih lomova, dugo pate i potrebno im je vreme za novu vezu. U ljubavi su nežni, romantični i spremni su da učine sve za partnera, ali ponekad biraju pogrešnog partnera. Ljubavnu sreću najbolje ostvaruju sa jedinicama i dvojkama.

Broj 8

Broj osam označava osobe koje traže sigurnost i trajnost u ljubavi. Osmice su prizemne, oprezne i sistematične, imaju odličnu samokontrolu i strpljenje. Analiziraju emocije i odnose i boje se povređivanja. Traže vezu sa odgovornošću i trajnošću, pa im najviše odgovaraju trojke i devetke.

Broj 9

Broj devet označava zaljubljive osobe koje gube glavu kada se zaljube. Devetke su samostalne, energične, često nagle i tvrdoglave, iskrene i direktne, sa snažnom psihičkom energijom i izraženim libidom. U zaljubljenosti su šarmantne i odlučne u osvajanju partnera. Dobro se slažu sa trojkama i peticama, dok ih šestice i osmice smiruju.

Video: