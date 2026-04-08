Tri horoskopska znaka su se u poslednje vreme osećala zaglavljeno, ali to se menja 9. aprila 2026. godine.

Tokom opadajućeg gibusa u Jarcu dolazi do „aha“ trenutka, a značajan uvid koji sa njim dolazi ne prolazi nezapaženo.

Ova praktična lunarna energija pomaže nam da shvatimo da možda sve vreme nešto radimo pogrešno. Možda vam je potrebna drugačija perspektiva kako biste dostigli uspeh koji želite.

Za ove znakove, četvrtak je dan za pažljivo posmatranje onoga što se dešava i dopuštanje da se utisci slegnu u mislima. Zatim sledi delovanje — sa svrhom i namerom. Postoji razlog zašto menjate pogled na stvari, i važno je da ga razumete.

Bik

Bilo je mnogo stvari koje niste želeli da sagledate, jer ste znali da ćete morati nešto da preduzmete. Neko vreme ste jednostavno bili previše inertni da biste se time bavili. Kažu da je neznanje blaženstvo, ali 9. aprila konačno osećate da ste spremni. Ne samo da ste spremni da pogledate istini u oči, već i da delujete.

Zastoj ponekad ima svoju ulogu u životu, ali samo do određene tačke, a sada je toj fazi kraj. Bili ste zaglavljeni, a sada je vreme da krenete napred. Pravi zamah počinje u četvrtak, dok vam uvidi dolaze jedan za drugim i dobijate jasniju sliku onoga što vas čeka. Želite da preuzmete kontrolu nad sopstvenom sudbinom — i zato ustajete i delujete.

Škorpija

U četvrtak dobijate važne i veoma pozitivne informacije koje mogu promeniti tok vašeg života. Toliko su inspirativne da poželite da krenete iz početka, u potpunosti. Pred vama su ozbiljne odluke, ali sada deluju mnogo lakše nego ranije. Ono što je nekada bilo zbunjujuće i blokirano sada izgleda jednostavno.

Motivisani ste da pređete na viši nivo, a jedini način da to postignete jeste da to zaista i uradite. Sve ste već razložili i nema više izgovora. Znate šta treba da uradite i možete to!

Ribe

Oduvek ste bili otvoreni za uticaje, ali sada shvatate da nisu svi dobri za vas. Upravo zato je ovaj dan toliko važan jer vam pomaže da jasno vidite razliku između onoga što je ispravno za vas i onoga što nije.

Energija ovog četvrtka je snažna i navodi vas da duboko zaronite u sopstvene misli. Shvatate da je potrebno samo da oprostite sebi. Sami sebi ste bili prepreka, ali više niste. Sada kada razumete šta vas je kočilo, možete da krenete napred. Povezani ste sa nečim višim, a uvid koji dobijete pomaže vam da ispravite greške iz prošlosti i izgradite lepu i sigurnu budućnost, prenosi Your Tango.

Bonus video: