Borovnice su jedno od najpopularnijih letnjih voća, ali mnogi prave grešku odmah nakon kupovine. Često ih samo kratko isperu vodom i smatraju da je to dovoljno. Međutim, stručnjaci ističu da je važno obratiti pažnju na način na koji se borovnice peru.

Na njihovoj površini mogu ostati tragovi pesticida, bakterije i razne nečistoće koje obično ispiranje vodom ne uklanja u potpunosti.

Zašto je borovnicama potrebno pažljivije pranje

Za razliku od voća sa čvrstom korom, poput banana ili pomorandži, borovnice nemaju prirodnu zaštitu od spoljašnjih uticaja. Tokom uzgoja, berbe, pakovanja i transporta mogu doći u dodir sa prljavštinom, mikroorganizmima i ostacima sredstava za zaštitu biljaka.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se borovnice ne peru bez potrebe, već neposredno pre konzumiranja ili pripreme. Na taj način se uklanja deo nečistoća, a plodovi mogu duže zadržati svežinu.

Zašto nije dobro prati borovnice odmah nakon kupovine

Mnogi imaju naviku da operu celo pakovanje borovnica čim ih donesu kući. Iako to deluje kao praktično rešenje, prerano pranje može dovesti do problema jer vlaga ubrzava njihovo propadanje i skraćuje vreme tokom kojeg ostaju sveže.

Voda koja se zadrži na borovnicama može ubrzati pojavu buđi i skratiti period tokom kojeg će plodovi ostati sveži i ukusni. Takođe, prerano pranje može ukloniti prirodni zaštitni sloj koji pomaže voću da duže sačuva kvalitet.

Najbolje je da borovnice čuvate u frižideru neoprane i da ih operete neposredno pre nego što ih pojedete ili upotrebite za pripremu jela.

Da li voda uklanja sve nečistoće?

Kratko ispiranje pod mlazom vode može ukloniti prašinu i deo nečistoća, ali često nije dovoljno za potpuno čišćenje borovnica. Posebno je važno obratiti pažnju na ostatke koji se mogu zadržati na površini plodova.

Neki stručnjaci preporučuju pranje borovnica u rastvoru vode sa sirćetom ili sodom bikarbonom. Ove metode mogu pomoći u uklanjanju dela bakterija i nečistoća, ali ne predstavljaju potpuno rešenje za uklanjanje svih tragova pesticida.

Kako pravilno oprati borovnice kod kuće

Najlakši način za pranje borovnica je da ih stavite u cediljku, isperete hladnom vodom i nežno promešate rukom kako bi voda dospela do svih plodova. Nakon toga ih je potrebno dobro osušiti pre nego što ih vratite u frižider.

Za temeljno čišćenje možete pripremiti rastvor od tri dela hladne vode i jednog dela belog alkoholnog sirćeta.

Borovnice ostavite u rastvoru pet do deset minuta, zatim ih pažljivo operite i obavezno isperite čistom vodom kako na njima ne bi ostao ukus sirćeta.

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