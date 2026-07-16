Riba je zdrav i ukusan izbor za obrok, ali mnogi zaborave da je na vreme izvade iz zamrzivača. Stručnjaci ističu da način odmrzavanja može značajno uticati na njen ukus i teksturu.

Najbolji metod je postepeno odmrzavanje u frižideru tokom noći, jer tako riba zadržava sočnost, prirodnu strukturu i kvalitet. Ako nemate dovoljno vremena, dobro rešenje je da je, u zatvorenoj kesi ili originalnom pakovanju, potopite u hladnu vodu i menjate vodu na svakih 30 minuta. U zavisnosti od veličine, biće spremna za pripremu za jedan do tri sata.

Pojedine tanke riblje filete nije potrebno prethodno odmrzavati, već se mogu pripremati direktno iz zamrzivača uz nešto duže vreme pečenja. Mikrotalasna pećnica može poslužiti samo kada se žuri, jer postoji rizik da se delovi ribe delimično skuvaju, što može narušiti njenu teksturu i sočnost.