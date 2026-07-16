Nema nikakve sumnje da su banane zdrave. Sadrže puno kalijuma, magnezijuma i vlakana. Međutim, stručnjaci ih ne preporučuju za doručak, a evo i zbog čega.

Banane sadrže 25 posto šećera koji naglo povećava nivo insulina. Posledica: postajemo umorni i vrlo brzo ogladnimo!

Dakle, ako ujutru na poslu za doručak pojedete bananu, to će se negativno odraziti na nivo vaše energije. Osim toga, sigurno ćete ubrzo biti "ludo" gladni pa ćete tražiti neke (najčešće nezdrave) grickalice po kancelariji li ćete skoknuti do obližnje prodavnice po neku "brzu hranu".

Međutim, imamo i dobrih vesti: ako ne želite da se odreknete banane ujutru, onda je kombinujte sa zdravim masnoćama, začinima ili začinskim biljem koji ne dižu insulin u nebesa. Na primer, s maslacem od kokosa, bademima ili chia semenkama. Tako će se neutralizovati kiselina iz banane, a biće iskorišćene prednosti kalijuma, vlakana i magnezijuma, bez da vam šećer skoči.