Dom i saveti
Ljudi sa Kavkaza kunu se u ovu namirnicu: Kažu da je upravo ona tajna dugog života, a vekovima su ljubomorno čuvali recept
Sadrži vitamine A, B1, B2, B6, B12, D i E, kao i folnu kiselinu, niacin, kalcijum, magnezijum i fosfor – minerale važne za zdravlje kostiju, mišića i nervnog sistema
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