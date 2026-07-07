Mislite da vam nedostaje jaka volja jer ne možete da prestanete da jedete? Stručnjaci kažu da problem najčešće nije u karakteru, već u svakodnevnim navikama, stresu i načinu na koji naš mozak reaguje na umor i emocije. Zato dijete često daju samo kratkotrajan rezultat.

Zašto dolazi do prejedanja?

Mnogi borbu sa viškom hrane počinju izbacivanjem slatkiša, strogim dijetama ili pravilom da posle 18 časova više ništa neće jesti. Nekoliko dana sve funkcioniše, a onda uveče otvore frižider i pojedu mnogo više nego što su planirali. Posle toga dolazi osećaj krivice i zaključak da nemaju dovoljno volje.

Međutim, istraživanja pokazuju da volja nije glavni krivac.

Jedan od najčešćih razloga za prejedanje jesu preduge pauze između obroka. Ako tokom dana živite na kafi i ponekoj grickalici, organizam će uveče pokušati da nadoknadi izgubljenu energiju. Tada je mnogo teže kontrolisati apetit.

Umor tera mozak da traži slatkiše

Posle napornog dana mozak želi najbrži način da se oseća bolje. Slatkiši i masna hrana brzo podstiču lučenje hormona zadovoljstva, zbog čega je mnogo teže odoleti čokoladi, pecivu ili sendviču.

Mnogi, međutim, mešaju glad sa emocijama.

Zapitajte se koliko puta ste poželeli nešto da pojedete posle svađe, loših vesti ili stresnog dana. Tada telo često ne traži hranu, već utehu i osećaj sigurnosti.

Jedno pitanje može da vas zaustavi

Pre nego što otvorite frižider, postavite sebi jednostavno pitanje:

"Da li sam zaista gladan ili sam samo umoran, nervozan ili mi je dosadno?"

Iskren odgovor često može da spreči nepotrebno jedenje.

Telefon i televizor vas teraju da pojedete više

Još jedna loša navika je jedenje uz telefon, televizor ili laptop.

Kada ste usredsređeni na seriju, društvene mreže ili vesti, mozak mnogo slabije registruje osećaj sitosti. Zato lako pojedete mnogo više nego što vam je zaista potrebno.

Stručnjaci savetuju da bar jedan obrok dnevno pojedete bez ekrana. Tako ćete više uživati u ukusu hrane i lakše prepoznati trenutak kada ste siti.

Nedostatak sna pojačava glad

Čak i jedna neprospavana noć može narednog dana povećati apetit.

Kada ne spavate dovoljno, organizam proizvodi više hormona koji podstiču glad, pa se mnogo češće javlja želja za kaloričnom hranom.

Pravilo koje mnoge tera da se prejedaju

Mnogi su odrasli uz rečenicu: "Sve mora da se pojede iz tanjira."

Ako ste već siti, nema potrebe da se terate da završite obrok. Ostatak hrane možete ostaviti za kasnije.

Kako lakše izbeći prejedanje?

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih navika:

počnite obrok salatom ili povrćem

jedite dovoljno proteina jer duže drže sitost

popijte čašu vode pre obroka jer se žeđ često pomeša sa glađu

ne zabranjujte sebi potpuno omiljenu hranu, jer stroge zabrane najčešće dovode do još većeg prejedanja

Omiljeni kolač ili desert nije problem ako ga jedete s merom i bez osećaja krivice.

Ako se prejedanje ponavlja često, imate osećaj da gubite kontrolu ili hranom pokušavate da rešite emocije, razgovor sa lekarom ili psihologom može biti od velike pomoći.

Najvažnije je da prejedanje ne doživljavate kao lični neuspeh. U većini slučajeva ono je znak da vam nedostaju odmor, kvalitetna ishrana, san ili emocionalna podrška. Zdrav odnos prema hrani ne počinje novom dijetom, već boljom brigom o sebi.