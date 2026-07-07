Prema navodima stranih medija, glumica Blejk Lajvli nije bila među zvanicama na venčanju Tejlor Svift i Travisa Kelsija, uprkos tome što su ona i pevačica godinama važile za veoma bliske prijateljice.

Izvor blizak glumici tvrdi da je Lajvli razočarana i ljuta zbog toga što nije dobila pozivnicu, jer je verovala da će njihovo dugogodišnje prijateljstvo biti dovoljno da prisustvuje ceremoniji. Isti izvor navodi da nakon ovog događaja gotovo da ne postoji mogućnost da njih dve obnove odnos.

Njihovo prijateljstvo, kako se spekuliše, zahladnelo je nakon pravnog spora koji je Lajvli vodila sa kolegom Džastinom Baldonijem, u koji je Tejlor Svift navodno bila neplanirano uvučena. Od tada se nisu pojavljivale zajedno u javnosti.

Na raskošnoj ceremoniji, održanoj u njujorškom Medison Skver Gardenu, okupio se veliki broj poznatih ličnosti. Među gostima su bili Adam Sendler, koji je vodio ceremoniju, kao i Stivi Niks i Pol Makartni, koji su nastupili tokom proslave.

Na listi zvanica našli su se i Džidži Hadid, Bredli Kuper, Selena Gomez, Bred Pit, Hju Grant, Stiven Spilberg, Bijonse, Džej Zi, Tom Brejdi, Ed Širan i brojne druge svetske zvezde.