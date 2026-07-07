Plastične stolice i drugi baštenski nameštaj nakon dužeg stajanja često izgube sjaj zbog prašine, masnoće i tvrdokornih naslaga prljavštine. Ipak, za njihovo temeljno čišćenje nije potrebno kupovati skupa sredstva, jer se odlični rezultati mogu postići uz pomoć sastojaka koje većina već ima u kuhinji.

Jedan od najefikasnijih načina jeste rastvor alkoholnog sirćeta i mlake vode. Ova kombinacija pomaže u uklanjanju masnoće i prljavštine, dok se za upornije fleke preporučuje da se sirće nanese direktno na sunđer i nežno utrlja. Za teško dostupna mesta i reljefne površine korisna može biti i stara četkica za zube.

Za redovno održavanje dovoljan je i deterdžent za pranje sudova razmućen u toploj vodi. Takva sapunica efikasno uklanja svakodnevnu prljavštinu, tragove hrane, pića i ostatke insekata.

Kako bi plastični nameštaj što duže zadržao lep izgled, nakon pranja treba ga dobro isprati čistom vodom, osušiti i, kada nije u upotrebi, zaštititi navlakom ili odložiti na suvo mesto. Tako će duže ostati čist i sačuvati svoj prvobitni sjaj.