Prema astrološkim tumačenjima, početak retrogradnog kretanja Neptuna 7. jula mogao bi da donese pozitivne finansijske promene za tri horoskopska znaka, Ribe, Škorpije i Bikove. Ovaj period, kako se navodi, mogao bi da označi kraj finansijskih poteškoća i otvori prostor za nove prilike.

Ribe bi mogle da promene svoj odnos prema novcu i shvate da finansijska sigurnost nije u suprotnosti sa njihovim vrednostima. Upravo ta promena razmišljanja mogla bi da ih podstakne da se više posvete stvaranju novih izvora prihoda i ostvare finansijski napredak.

Za Škorpije, retrogradni Neptun donosi nove ideje i drugačiji pogled na probleme sa novcem. Astrolozi smatraju da bi upravo sada mogle da prihvate korisne savete i pronađu rešenja koja će im pomoći da postepeno izađu iz dugova i poboljšaju svoju finansijsku situaciju.

Bikovi bi, prema prognozama, mogli da dobiju priliku koju neće želeti da propuste. Nakon perioda izazova, očekuje ih mogućnost za napredak, posebno ukoliko budu spremni da brzo reaguju na nove poslovne ili finansijske ponude.

Astrolozi ističu da je ovaj period prilika da ova tri znaka ostave iza sebe finansijske brige i iskoriste okolnosti koje bi mogle da doprinesu većoj stabilnosti i uspehu. Ipak, konačan ishod zavisiće od njihovih odluka i spremnosti da prepoznaju i iskoriste šanse koje im se ukažu.