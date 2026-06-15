Kada se suočavamo s umorom, nesanicom, stresom i nervozom, često tražimo prirodne načine za olakšanje i opuštanje. Mnogi od nas su se bar jednom u životu susreli s ovim problemima, te često prvo što nam padne na pamet jeste čaj koji nas može umiriti i pripremiti za spavanje. Jedan od takvih čajeva je i čaj od valerijane, koji ima svojstva koja pomažu u opuštanju i umirivanju tela pred spavanje.

Valerijana kao prirodni lek za probleme sa spavanjem

Kada se suočavamo s umorom, nesanicom, stresom i nervozom, često tražimo prirodne načine za olakšanje i opuštanje. Mnogi od nas su se bar jednom u životu susreli s ovim problemima, te često prvo što nam padne na pamet jeste čaj koji nas može umiriti i pripremiti za spavanje. Jedan od takvih čajeva je i čaj od valerijane, koji ima svojstva koja pomažu u opuštanju i umirivanju tela pred spavanje.



Delovanje valerijane

Valerijana se koristi u obliku korena i može se konzumirati kao čaj ili kao eterično ulje. Eterično ulje valerijane ima koncentrovaniju moć od čaja, pa je dovoljno uzeti samo nekoliko kapi dva do tri puta dnevno. Čaj od valerijane možete piti po potrebi, a preporučene doze se kreću do tri šolje čaja dnevno.

Strpljenje je ključno

Važno je napomenuti da valerijana deluje polako, pa nemojte očekivati da će se vaši problemi odmah rešiti nakon ispijanja jedne šolje čaja. Potrebno je biti strpljiv i dati vremenu da se lekovite supstance iz valerijane akumuliraju u organizmu. Tek kada se dostigne dovoljna koncentracija u telu, možete očekivati poboljšanje opšteg stanja i umirujući efekat na san.