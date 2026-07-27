Tajna savršenog pohovanja, prema iskusnim domaćicama, nije samo u načinu prženja već i u samoj smesi. Jedan sastojak može da napravi veliku razliku – pivo. Upravo ono daje smesi posebnu teksturu, čini koricu laganijom i hrskavijom, dok meso ostaje mekano i sočno.

Smesa za savršeno pohovanje

Sastojci:

3 jaja

5 kašika brašna

1 kašika prezli

pola kašičice soli

200 ml piva

Priprema:

Jaja dobro umutite, a zatim dodajte brašno, prezle i so. Postepeno sipajte pivo i mešajte dok ne dobijete glatku smesu srednje gustine. Pripremljeno meso uvaljajte u smesu, a zatim ga ispržite na uobičajen način dok ne dobije lepu zlatnu boju. Pivo u smesi ne daje jak ukus, ali zahvaljujući mehurićima koje sadrži pomaže da korica bude prozračnija i hrskavija. Rezultat je pohovano meso koje spolja krcka, a iznutra ostaje nežno i sočno. Ovaj mali trik možete koristiti za pileće belo meso, šnicle, ribu ili povrće. Jednom kada probate ovakav način pohovanja, velika je šansa da ćete ga ubuduće uvek pripremati upravo tako.

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