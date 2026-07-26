Ako vam se čini da ruže nikada ne ostaju u cvatu onoliko dugo koliko biste želeli, Alan Tičmarš kaže da jednostavan baštenski posao može da im pomogne da cvetaju duže, a za njega je potrebno manje od 10 minuta.

Ruže bi krajem jula trebalo da budu u punom cvatu i ukrašene raskošnim, živopisnim cvetovima. Međutim, visoke temperature mogu da skrate period cvetanja ukoliko se biljke pravilno ne održavaju. Tokom toplih dana niko ne želi da provodi mnogo vremena u bašti, ali previše sunca može brzo da isuši koren ruže i dodatno optereti biljku.

Zbog toga nije neobično da ruže usred leta počnu da venu. Ako se ne reaguje na vreme, cvetne glavice mogu početi da dobijaju smeđu boju i da otpadaju pre nego što bi trebalo.

Ipak, Alan Tičmarš, jedan od najpoznatijih britanskih baštovana, otkrio je jednostavan način da ruže „duže izgledaju lepo“, potrebno je samo uklanjati precvetale cvetove.

„Uvek se osećam pomalo krivim kada preporučujem baštenske poslove tokom leta, jer je ovo doba godine kada bi trebalo da sedite napolju na suncu i uživate u rezultatima svog rada. Ali malo laganog rada u bašti može biti veoma prijatno, a nema mnogo jednostavnijih poslova od uklanjanja precvetalih cvetova sa ruža“, rekao je Tičmarš.

Zašto je važno uklanjati precvetale cvetove u julu?

Ruže trenutno ulažu mnogo energije u održavanje prvih cvetova, koji počinju da venu i dobijaju smeđu boju.

Ako se cvetovi ostave da prirodno propadnu, biljka će svoje resurse usmeravati na cvetove koji odumiru, umesto na stvaranje novih pupoljaka.

To znači da je manja verovatnoća da će ruže ponovo procvetati do kraja sezone, dok propadajući delovi biljke mogu privući štetočine.

Uklanjanje precvetalih cvetova podrazumeva jednostavno odstranjivanje uvelih latica i cvetnih glavica. Na taj način ruža može da preusmeri više energije na novi rast, umesto da je troši na cvetove koji venu.

Ovaj jednostavan posao traje manje od pet minuta, ali može značajno da produži period tokom kojeg će ruže izgledati lepo, pa ćete u njihovim cvetovima moći da uživate i tokom jeseni.

Kako pravilno ukloniti precvetale cvetove sa ruža?

Najvažnije je da ruže redovno pregledate, najmanje jednom nedeljno.

Ako je na cvetu uvelo samo nekoliko latica, dovoljno je da ih pažljivo uklonite makazama za orezivanje, dok zdrave delove cveta ostavljate netaknute.

Ne treba uklanjati latice prerano. Sačekajte da postanu smeđe i da budete sigurni da su zaista uvele, jer prerano uklanjanje može nepotrebno opteretiti biljku.

Međutim, ako je cvet u potpunosti precvetao, pratite stabljiku naniže sve dok ne dođete do dela koji je nešto deblji, a zatim napravite rez neposredno iznad lista.

Presecanje preblizu cvetnoj glavici može dovesti do stvaranja slabe i tanke stabljike koja neće moći da nosi nove cvetove. Rez nešto niže na stabljici podstiče snažniji rast i stvaranje krupnijih cvetova.