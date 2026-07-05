Ako je bela majica nakon pranja poprimila sivu nijansu jer se našla među tamnim komadima garderobe, nema razloga za paniku. U većini slučajeva odeća može da se spasi, ali je važno reagovati brzo i ne sušiti majicu, jer toplota može trajno da „zaključa“ boju u vlaknima tkanine.

Među prirodnim rešenjima izdvajaju se soda bikarbona i limun. Od ova dva sastojka može se napraviti pasta koja se nanosi na mokru majicu i ostavlja da deluje najmanje sat vremena, nakon čega se odeća ponovo pere. Dobar efekat može dati i potapanje u rastvor mlake vode, belog alkoholnog sirćeta i soli, u kojem majica treba da odstoji nekoliko sati ili preko noći.

Ako prirodne metode ne daju željene rezultate, mogu pomoći sredstva na bazi aktivnog kiseonika, koja su nežnija od klasične varikine i efikasno uklanjaju neželjene nijanse sa bele odeće. U prodavnicama se mogu pronaći i specijalizovani preparati za uklanjanje boje sa garderobe.

Da bi se ovakve situacije ubuduće izbegle, stručnjaci savetuju da se veš pažljivo sortira po bojama, da se koriste maramice za hvatanje boja prilikom mešovitog pranja i da se novi tamni komadi garderobe prvih nekoliko puta peru odvojeno. Uz brzu reakciju i odgovarajuće postupke, bela majica često može da povrati svoju prvobitnu boju i izbegne završetak u kanti za otpatke.