Doktor Majkl Mosli, koji je tokom svoje karijere često gostovao na britanskom Kanalu 4, govorio je o tome kako jedna supernamirnica utiče na povišeni krvni pritisak i upalne procese u organizmu.

Reč je o cvekli, namirnici koja ima brojne zdravstvene benefite. Cvekla je bogata nitratima koji se u telu pretvaraju u azot-oksid, a ovaj proces pomaže širenje krvnih sudova i poboljšava protok krvi, što može da smanji rizik od srčanog i moždanog udara.

„Cvekla sadrži velike količine nitrata. Bakterije u pljuvački pretvaraju ih u azot-oksid, što doprinosi širenju krvnih sudova i boljem dotoku krvi do ekstremiteta“, objašnjava stručnjak i dodaje da su još antički Grci i Rimljani verovali u njena lekovita svojstva.

Prema dostupnim studijama, dnevna doza soka od cvekle može da ima značajan efekat na krvni pritisak. Nekoliko nedelja svakodnevnog konzumiranja dovelo je do primetnog pada prosečnih vrednosti pritiska, što dugoročno može da utiče na smanjenje rizika od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja.

Redovna upotreba cvekle pokazala se korisnom i za funkcije mozga. Istraživanja ukazuju da kombinacija soka od cvekle i fizičke aktivnosti može da poboljša protok krvi u delovima mozga zaduženim za pokret, pa su učesnici koji su vežbali i pili sok imali aktivnije motoričke mreže, slične onima kod mlađih osoba.

Zaključak stručnjaka: sok od cvekle može da doprinese zdravijem srcu, boljem pritisku i očuvanju moždanih funkcija, pa se preporučuje kao jednostavna, prirodna podrška organizmu.

U prilog tome ide i činjenica da je cvekla u Srbiji vrlo dostupna i jeftina — na pijacama se kilogram cvekle uglavnom kreće oko 80 dinara.

Tako da redovna upotreba ne mora da bude skupa — uz malu investiciju možete da date priliku zdravoj navici sa mnogo potencijala za telo i mozak.