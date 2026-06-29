"Ne možeš isto da neguješ ružu i muškatlu. Kao što ni ljudi nisu svi isti", govorila je uz osmeh. Zato je svakoj biljci posvećivala pažnju na drugačiji način.

Hortenzije traže vodu u pravo vreme

Na 38 stepeni hortenzija će često klonuti već oko podneva i mnogi odmah posegnu za crevom. Međutim, teta Marica je znala da to nije uvek znak da je biljka žedna.

"Sačekaj da sunce zađe, pa pogledaj ponovo. Ako se sama podigla, nije joj falila voda nego je samo preživela najveću vrućinu."

Hortenzije je zalivala isključivo rano ujutru, pre sedam sati, dok je zemlja još hladna. Tada voda stigne duboko do korena i biljka je koristi tokom celog dana. Zalivanje uveče često ostavlja vlagu na površini, što pogoduje puževima i razvoju gljivica.

Pored svakog žbuna ukopala je običnu plastičnu flašu od dva litra sa nekoliko sitnih rupica. Ujutru bi je napunila vodom, a ona bi tokom dana polako natapala koren.

Muškatle vole manje vode nego što mislite

Muškatle su među najizdržljivijim letnjim cvećem, ali ih mnogi uguše preteranim zalivanjem.

Teta Marica ih nije zalivala svaki dan. Najpre bi prstom proverila zemlju. Ako je nekoliko centimetara ispod površine još bila vlažna, govorila je:

"Ne diraj je. Biljka zna sama koliko joj treba."

Ocvale cvetove redovno je uklanjala, pa su muškatle cvetale sve do jeseni.

Petunije cvetaju samo ako im skidate stare cvetove

Petunije mogu da cvetaju mesecima, ali samo ako im se redovno uklanjaju uveli cvetovi.

Jednom nedeljno teta Marica bi ih malo skratila makazama. Posle nekoliko dana biljka bi izbacila mnoštvo novih pupoljaka i izgledala kao da je tek posađena.

Ruže ne vole vodu po cvetu

Kada temperatura pređe 35 stepeni, ruže lako stradaju ako se zalivaju preko listova i cvetova.

"Voda na laticama je kao lupa. Sunce samo dovrši posao", pričala je.

Zato je vodu sipala isključivo oko korena, rano ujutru. Ruže u saksijama pomerala je u blagu senku tokom najtoplijeg dela dana, jer se zemlja u tamnim saksijama na betonu zagreje gotovo kao rerna.

Lavanda voli da je ostavite na miru

Za razliku od hortenzije, lavanda ne podnosi stalno zalivanje.

"Nju više ubije dobra namera nego suša", govorila je.

Zalivala ju je tek kada se zemlja potpuno osuši, jer previše vlage dovodi do truljenja korena. Zato joj je lavanda svake godine bila puna mirisnih ljubičastih cvetova.

Begonije ne podnose jako podnevno sunce

Begonije su najlepše kada imaju dosta svetlosti, ali ne i direktno podnevno sunce.

Teta Marica ih je držala na mestu gde jutarnje sunce obasjava biljke, a popodne ih štiti hlad. Tako su listovi ostajali zeleni, bez ožegotina, a cvetovi su trajali mnogo duže.

Malč je bio njeno tajno oružje

Bez obzira na to da li su u pitanju hortenzije, ruže ili cveće u bašti, oko svake biljke stavljala je sloj pokošene trave, kore drveta ili sitnog lišća.

"Kad zemlju pokriješ, voda ostane dole gde treba, a koren je hladan i kad sunce prži."

Kaže da je upravo taj jednostavan trik činio najveću razliku. Dok su drugi svakodnevno zalivali baštu, kod teta Marice zemlja je ostajala vlažna, biljke zdrave, a dvorište zeleno čak i usred najvećih letnjih vrućina.