Koliko puta vam se desilo da posegnete za makazama, a one umesto da preseku papir ili kesicu samo „žvaću“ materijal? Većina ljudi tada pomisli da su makaze dotrajale i da je vreme za kupovinu novih.

Ipak, postoji jednostavan kućni trik koji mnogi koriste kada makaze počnu da gube oštrinu. Ne zahteva poseban alat niti dodatni trošak, a sve što vam je potrebno verovatno već imate u kuhinji.

Šećer kao pomoć za tupe makaze

Iako ga uglavnom koristimo za kolače i napitke, kristalni šećer može poslužiti i za osvežavanje sečiva makaza.

Postupak je veoma jednostavan. Sipajte šećer u šolju ili manju činiju, a zatim nekoliko puta otvarajte i zatvarajte makaze kroz kristale, kao da ih sečete.

Sitna zrnca stvaraju blag abrazivni efekat koji može pomoći u uklanjanju naslaga sa sečiva i poboljšati njihovu funkcionalnost.

Zašto makaze vremenom otupe?

Čak i kvalitetne makaze s vremenom gube preciznost. Sečenje lepljivih traka, kartona, plastike i različitih ambalaža ostavlja sitne naslage koje se nakupljaju na ivicama sečiva.

Zbog toga makaze često ne deluju tupo samo zbog habanja, već i zbog nečistoća koje ometaju pravilan rez.

Ne zaboravite završni korak

Kada završite sa „oštrenjem“, makaze prebrišite suvom ili blago vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke šećera.

Dodatni efekat može dati i kap ulja na mehanizam za otvaranje i zatvaranje, jer će makaze raditi lakše i glatkije.

Kada ovaj trik nije dovoljan?

Važno je znati da šećer ne može da zameni profesionalno oštrenje. Ako su sečiva ozbiljno oštećena ili istrošena, ovaj postupak neće vratiti prvobitnu oštrinu.

Međutim, kod manjih problema i naslaga koje se vremenom stvaraju, može pomoći da makaze ponovo rade mnogo bolje.

Ponekad su upravo najjednostavnija kućna rešenja najkorisnija. Jedna šolja šećera i nekoliko minuta vremena mogu produžiti vek omiljenim makazama i odložiti kupovinu novih.