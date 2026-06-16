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Golubovi beže sa balkona čim vide ovo: Jeftin trik koji svi mogu da isprobaju
Ako vam golubovi prave nered na balkonu, ne morate da trošite novac na skupa rešenja. Stručnjaci otkrivaju jednostavan trik sa aluminijumskom folijom, ali i još nekoliko metoda koje efikasno teraju ptice bez povređivanja.
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