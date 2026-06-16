Golubovi mnogima zadaju muke na balkonima i terasama, naročito tokom toplijih meseci kada želimo da uživamo napolju. Osim što ostavljaju izmet i prave buku, često se vraćaju na ista mesta jer ih smatraju bezbednim za odmor i gnežđenje.

Kada se jednom nastane na vašem balkonu, velika je verovatnoća da će dolaziti iz dana u dan. Zato samo čišćenje najčešće nije dovoljno. Stručnjaci upozoravaju da golubove treba odbiti kombinacijom vizuelnih, zvučnih i mirisnih prepreka kako bi trajno promenili svoje navike.

Jedan od najjednostavnijih trikova koji mnogi koriste jeste aluminijumska folija. Dovoljno je da isečete nekoliko dužih traka i postavite ih na ogradu, prozorsku dasku ili spoljašnju jedinicu klime. Odblesak svetlosti i šuštanje na vetru kod golubova stvaraju osećaj opasnosti, pa takva mesta uglavnom izbegavaju.

Mnogi prave istu grešku

Sličan efekat imaju stari CD-ovi, plastične trakice ili lagane vetrenjače koje se pomeraju na vetru. Pokret i refleksija svetlosti zbunjuju ptice, a mnogi na balkon postavljaju i balone sa nacrtanim velikim očima jer ih golubovi doživljavaju kao potencijalne grabljivice.

Važnu ulogu imaju i mirisi. Iako golubovi nemaju naročito razvijeno čulo mirisa, jaki i intenzivni mirisi mogu da ih odbiju. Neki koriste domaći sprej od vode, sirćeta i ljute paprike kojim povremeno prskaju ogradu ili mesta na kojima se ptice najčešće zadržavaju.

Kod upornijih problema često se koriste plastični šiljci i zaštitne mreže. Takva rešenja ne povređuju ptice, ali im onemogućavaju sletanje i pravljenje gnezda. Šiljci se najčešće postavljaju na ograde i spoljne jedinice klima-uređaja, dok se tanke mreže razvlače preko prostora u koje se golubovi redovno zavlače.

Kako ih nesvesno privlačimo?

Mnogi pritom prave iste greške i nesvesno privlače nove golubove. Ostaci hrane, mrvice hleba ili dugo neočišćen izmet šalju signal drugim pticama da je reč o bezbednom mestu za hranjenje i boravak.

Problem nastaje i kada se koristi samo jedna metoda, jer se golubovi vremenom naviknu na nju.

Stručnjaci savetuju da je najbolje kombinovati više različitih trikova i biti uporan. Kada golubovi shvate da terasa više nije mirno i sigurno mesto, vrlo brzo će potražiti novu lokaciju. Uz malo truda i nekoliko jednostavnih rešenja, balkon ponovo može postati čist i prijatan prostor za odmor bez nepozvanih gostiju.