Mnoge žene svakodnevno u torbi nose zgužvane novčanice, sitan kusur i papiriće bez reda, ne razmišljajući o tome kakvu simboliku, prema feng šuiju, takav nered može da nosi. U ovom učenju veruje se da način na koji čuvamo novac i lične stvari može da odražava i naš odnos prema finansijskoj energiji.

Zgužvane novčanice i razbacan novac po dnu torbe često se tumače kao znak nepažnje prema novcu. Prema feng šuiju, novac “voli red”, pa se savetuje da sve novčanice budu uredno složene i čuvane na jednom mestu, najčešće u novčaniku. Veruje se da ovakav mali ritual organizacije može promeniti i našu svakodnevnu naviku trošenja. Kada znamo gde nam je novac i kada ga čuvamo uredno, lakše pratimo svoje troškove i, kako pristalice feng šuija kažu, smanjujemo impulsivne kupovine.

Još jedna česta navika koja se povezuje sa stagnacijom energije u torbi jeste čuvanje starih papira. Zaboravljeni računi, ispisane karte, cedulje i ambalaža stvaraju osećaj nagomilanosti, koji se u feng šuiju simbolično povezuje sa prošlim obavezama koje još uvek “nosimo sa sobom”.

Preporuka je da se torba povremeno raščisti i oslobodi nepotrebnih stvari. Smatra se da uredna torba donosi osećaj lakoće i preglednosti, što se prenosi i na svakodnevni život. Suština feng šuija u ovom slučaju nije u strahu, već u ideji da mali rituali reda mogu pomoći da se osećamo organizovanije, smirenije i spremnije da novcu damo jasnije mesto u svom životu.