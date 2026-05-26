Za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite pastu od sode bikarbone ili pastu za zube u kombinaciji sa sunđerom.

Teže dostupna mesta, poput pukotina oko mlaznica, očistite starom četkicom za zube.

Indukcijske ploče najbolje je čistiti bambusovim sunđerom i blagim deterdžentom, dok se rešetke roštilja mogu očistiti kombinacijom sode bikarbone i belog sirćeta, što predstavlja ekološki i efikasno rešenje. Redovno čišćenje ne samo da održava ploču sjajnom, već i produžava njen vek trajanja sprečavajući nakupljanje masnoće i prljavštine.

