Čišćenje mikrotalasne pećnice ne mora da bude naporan posao, a stručnjaci ističu da se može uraditi brzo i efikasno uz sastojke koje već imamo u kuhinji.

Preporuka je da se mikrotalasna temeljno očisti jednom mesečno, dok bi se spoljašnjost trebalo brisati češće, uz redovno uklanjanje prosutih ostataka odmah nakon upotrebe. Na taj način sprečavaju se neprijatni mirisi, nakupljanje tvrdokornih mrlja, pa čak i smanjuje rizik od kvarova ili bezbednosnih problema.

Pre samog čišćenja važno je voditi računa o sigurnosti, jer zapuštena i prljava mikrotalasna može slabije raditi, a u ekstremnim slučajevima i predstavljati opasnost. Zato se preporučuje da se uređaj isključi ako je jako zaprljan, posebno ako su ventilacioni otvori zapušeni masnoćom ili prašinom.

Rastvor vode i sirćeta

Za osnovno čišćenje najčešće se koristi jednostavan rastvor vode i sirćeta. U posudu se sipaju voda i sirće, po želji se može dodati malo limunovog soka ili eteričnog ulja, a zatim se smeša zagreva nekoliko minuta u mikrotalasnoj. Para koja nastane omekšava prljavštinu i olakšava brisanje unutrašnjosti. Ovo će rastvoriti sve i sa unutrašnje strane na vratima na mikrotalasnoj.

Nakon toga se pažljivo uklanja posuda i okrećući tanjir, koji se posebno opere u sudoperi. Unutrašnjost se zatim prebriše krpom, a tvrdokorne mrlje uklanjaju se blagim sunđerom. Spoljašnji deo se čisti blagim sredstvom, vodeći računa da se ne prska direktno po kontrolnoj ploči.

Ako mikrotalasna ima filter, on se povremeno skida i pere u toploj vodi sa deterdžentom, a po potrebi i sodom bikarbonom, kako bi se uklonila masnoća.

Izbor posuda

Da bi mikrotalasna duže ostala čista, preporučuje se korišćenje poklopaca ili papirnih ubrusa tokom grejanja hrane, kao i upotreba posuda koje su označene kao bezbedne za mikrotalasnu. Takođe je važno poštovati vreme pripreme hrane kako bi se izbeglo prskanje i pregrevanje.

