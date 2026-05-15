Godinama sam mislila da je potpuno normalno da mi luk posle nekoliko nedelja omekša, proklija ili počne da truli. Kupim veću količinu da imam u kući, a onda pola završim u kanti. Ispostavilo se da su naše bake odavno znale trik zbog kog luk može da ostane svež mnogo duže — i to bez frižidera i skupih posuda.

Najzanimljivije je što vam za to treba samo jedna obična stvar koju skoro svi imamo kod kuće — stare najlonske čarape.

Ovaj stari trik koristila je čak i čuvena kuvarica Julia Child, a žene ga i danas prenose jedna drugoj jer zaista funkcioniše.

Postupak je veoma jednostavan. Glavica luka ubaci se u nogavicu čarape, zatim se napravi čvor, pa se dodaje sledeća glavica i tako redom dok ne dobijete „venac“ od luka. Kada vam zatreba jedna glavica, samo je odsečete ispod čvora i ostatak ostaje uredno sačuvan.

Na prvi pogled zvuči čudno, ali zapravo ima smisla. Mrežasti materijal omogućava vazduhu da kruži oko svake glavice, pa se vlaga mnogo manje zadržava. Upravo je vlaga najveći razlog zbog kog luk brzo propada i truli.

Još jedna važna stvar je mesto gde ga držite. Luk najviše voli hladno, tamno i suvo mesto — poput ostave ili podruma. Ako stoji na toplom i sunčanom kuhinjskom pultu, mnogo brže će omekšati i proklijati.

Takođe, mnogi ne znaju da luk nikako ne bi trebalo držati pored krompira. Krompir ispušta vlagu koja ubrzava truljenje luka, dok luk može da utiče da krompir brže proklija.

Iskreno, kada sam prvi put čula za trik sa čarapama, mislila sam da je još jedna „bakina izmišljotina“. Ali kad sam probala, razlika je bila ogromna — luk je ostao čvrst i svež mnogo duže nego ranije.