Kada pokušavam da skinem višak kilograma, uvek tražim male trikove koji mogu da pomognu organizmu, a da nisu rigorozne dijete ili iscrpljivanje u teretani. Ispostavlja se da jedno sasvim obično piće, koje mnogi već imaju kod kuće, može imati mnogo veći efekat nego što mislimo.

Reč je o zelenom i crnom čaju, koje pojedini stručnjaci nazivaju čak i „prirodnim ozempikom“. Naravno, nisu zamena za lekove, ali mogu pomoći organizmu da bolje reguliše nivo šećera u krvi i da lakše kontroliše apetit, posebno kada se kombinuju sa zdravijom ishranom i fizičkom aktivnošću.

Dijetetičarka Megi, koja na TikToku deli savete o ishrani, objašnjava da polifenoli iz zelenog i crnog čaja podstiču telo da proizvodi više GLP-1 hormona. Upravo taj hormon igra važnu ulogu u kontroli šećera u krvi i osećaju sitosti, a koristi se i u popularnim lekovima za mršavljenje poput Ozempika.

Kako kaže, dovoljno je da se tokom dana popiju dve do pet šoljica čaja kako bi organizam dobio dodatnu podršku.

GLP-1 hormon pomaže telu da luči više insulina, usporava varenje i smanjuje proizvodnju šećera u jetri, zbog čega mnogi duže ostaju siti i imaju manje nagle napade gladi.

Pored čaja, stručnjaci savetuju i namirnice bogate vlaknima — poput voća, povrća i integralnih žitarica — jer i one prirodno podstiču proizvodnju ovog hormona.

Iako nijedan napitak nije čarobno rešenje za mršavljenje, zeleni i crni čaj mogu biti jednostavan saveznik ako želite da povedete više računa o šećeru u krvi, smanjite rizik od dijabetesa i lakše kontrolišete telesnu težinu.