„Kod moždanog udara nema čekanja da prođe samo od sebe.“ I doktori danas kažu isto - svaki minut može da bude presudan.

Problem je što mnogi ne prepoznaju simptome na vreme. Ljudi često pomisle da je samo umor, vrtoglavica ili „trenutna slabost“, a zapravo organizam već šalje ozbiljno upozorenje.

Lekari zato savetuju jednostavan test koji traje manje od jednog minuta, a može nekome da spase život.

Obratite pažnju na ova 3 znaka

1. Zamolite osobu da se nasmeje

Ako jedna strana lica „visi“, ugao usana je spušten ili osmeh izgleda čudno i nejednako - to može da bude prvi znak moždanog udara.

2. Neka podigne obe ruke

Ako jedna ruka pada, deluje slabo ili osoba ne može da je zadrži podignutu - odmah reagujte.

3. Neka izgovori jednostavnu rečenicu

Ako priča nerazgovetno, meša reči ili ne može jasno da govori, situacija je ozbiljna.

Doktori upozoravaju - čak i jedan od ovih simptoma dovoljan je razlog da odmah pozovete Hitnu pomoć.

Kod moždanog udara mozak ostaje bez dovoljno krvi i kiseonika, a moždane ćelije počinju da odumiru već posle nekoliko minuta.

Pored ova tri glavna znaka, često se javljaju i:

– iznenadna jaka vrtoglavica

– gubitak ravnoteže

– naglo zamagljenje vida

– jaka glavobolja

– utrnulost jedne strane tela

– zbunjenost i dezorijentacija

Najveći rizik imaju ljudi sa visokim pritiskom, dijabetesom, povišenim holesterolom, pušači i osobe koje se malo kreću.

Lekari stalno ponavljaju da male navike prave ogromnu razliku - redovno merenje pritiska, više šetnje, manje cigareta i zdravija ishrana mogu ozbiljno da smanje rizik.

I ono najvažnije - nikada ne čekajte da simptomi „prođu sami“. Kod moždanog udara vreme bukvalno može da odluči između života i smrti.