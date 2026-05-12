Sunčane naočare vam uništavaju šminku i ostavljaju tragove na nosu? Jedan jednostavan trik sa puderom može pomoći da makeup ostane postojan čak i tokom vrelih letnjih dana.

Proleće i leto donose laganiju garderobu, blistavu kožu i nezaobilazan modni detalj - sunčane naočare. Ali upravo one često prave jedan od najiritantnijih beauty problema. Tragovi na nosu, razmazan puder i skinut korektor mogu za samo nekoliko minuta pokvariti i najlepšu šminku.

Dobra vest je da ne morate da se odreknete ni makeup-a ni omiljenih naočara. Na društvenim mrežama proširio se jednostavan trik koji sprečava nastanak tragova na nosu i produžava trajnost šminke.

Na okvirima naočara često se skupljaju masnoća, ostaci pudera i znoj, pa stručnjaci savetuju da ih redovno čistite. Čiste naočare znače manje trenja i lepši izgled kože.

Zašto sunčane naočare uništavaju šminku?

Većina žena pravi istu grešku - odmah nakon nanošenja pudera i korektora stavlja naočare, a tokom dana ih više puta skida i vraća. Rezultat su dva vidljiva traga na nosu i razmazana šminka.

Do toga dolazi jer proizvodi na koži nisu dovoljno „fiksirani“. Kada okvir naočara pritisne nos, puder počinje da se pomera, dok masnoća kože dodatno smanjuje postojanost šminke. Trenje između kože i naočara pravi savršene uslove za razmazivanje makeup-a.

Viralni TikTok trik koji rešava problem

Beauty trik koji je pokazala TikTokerka Izi Santuli zasniva se na vrlo jednostavnom principu - manje vlage i manje trenja znače dugotrajniji makeup.