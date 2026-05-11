Spatifilum, poznat i kao mesečev cvet ili ljiljan mira, važi za jednu od najlepših i najzahvalnijih sobnih biljaka, ali ni on nije potpuno otporan na probleme koji mogu nastati usled nepravilne nege. Promene na listovima, slabije cvetanje ili pojava tamnih fleka najčešće su prvi znak da biljci nešto ne odgovara.

Jedan od najčešćih problema su žuti listovi, koji uglavnom ukazuju na nepravilno zalivanje. Ova biljka voli umereno vlažno zemljište, ali previše vode može dovesti do truljenja korena i slabijeg usvajanja hranljivih materija. Zato je važno zalivati je tek kada se površinski sloj zemlje prosuši i voditi računa da voda ne ostaje u podmetaču.

Braon ivice na listovima često se pojavljuju kada je vazduh previše suv ili biljka ne dobija dovoljno vlage. To je posebno čest problem tokom grejne sezone, pa povećanje vlažnosti vazduha, povremeno orošavanje listova ili postavljanje posude sa vodom u blizini biljke mogu pomoći.

Ako listovi počnu da se uvijaju ili venu, uzrok može biti manjak vode, ali i previše direktnog svetla. Spatifilum najbolje uspeva na svetlom mestu bez direktnog sunca, pa mu odgovara difuzna, indirektna svetlost.

Kada biljka ne cveta, razlog je najčešće nedostatak svetlosti ili neredovna prihrana. Iako može opstati i u tamnijim prostorima, za formiranje cvetova potrebno joj je više svetlosti i povremeno đubrenje tokom perioda rasta.

Pojava crnih ili tamnih mrlja na listovima može ukazivati na bolesti ili prisustvo štetočina. U tim situacijama preporučuje se uklanjanje oštećenih listova, tretiranje odgovarajućim preparatima i obezbeđivanje bolje cirkulacije vazduha kako bi biljka ostala zdrava i nastavila da napreduje.