Ovan
Oseća se pojačana energija i potreba da preuzmeš inicijativu u poslu. U emotivnim odnosima važno je da ne reaguješ impulsivno.
Bik
Fokus je na stabilnosti i finansijama. Moguća je prilika za dodatni prihod ili dogovor koji ti ide u korist.
Blizanci
Komunikacija ti ide od ruke, pa je ovo dobar period za razgovore i dogovore. Pazi da ne obećaš više nego što možeš da ispuniš.
Rak
Emocije su naglašene i možeš biti osetljiviji nego inače. Potrebno je više odmora i mira u privatnom okruženju.
Lav
U centru si pažnje i lako privlačiš ljude oko sebe. Dobro vreme za društvene aktivnosti i nove kontakte.
Devica
Obaveze se gomilaju, ali uz dobru organizaciju sve držiš pod kontrolom. Obrati pažnju na sitne greške.
Vaga
Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Moguće je razrešenje jedne nedoumice u ljubavi ili prijateljstvu.
Škorpija
Intuicija ti je jaka i pomaže ti da doneseš prave odluke. Izbegavaj sukobe i nepotrebne rasprave.
Strelac
Pojavljuje se želja za promenom i novim iskustvima. Dobro je vreme za planiranje putovanja ili učenja.
Jarac
Poslovne obaveze traže disciplinu i fokus. Mogući su važni razgovori sa nadređenima.
Vodolija
Originalne ideje ti donose prednost. Otvara se prostor za kreativne projekte i nova rešenja.
Ribe
Povlačiš se u svoj svet i više ti prija mir nego gužva. Dobro je vreme za odmor i introspekciju.
