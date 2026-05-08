Ponekad se dogodi da deterdžent za veš umesto da opere odeću, na njoj ostavi tragove. Najčešće su to bele ili plavičaste mrlje, voštani sloj ili osećaj tvrđe tkanine. To se obično dešava kada se mašina preoptereti ili se deterdžent ne ispere dobro tokom ciklusa pranja. Iako mnogi misle da je takve fleke teško ukloniti, stručnjaci za čišćenje tvrde da postoji jednostavno rešenje – i već ga imate kod kuće. Reč je o alkoholnom sirćetu.

Kako objašnjavaju, mrlje od deterdženta nastaju upravo zbog lošeg ispiranja, ali se lako mogu ukloniti. Dovoljno je da u sudoperu pomešate jednu šolju sirćeta i četvrtinu šolje vode.

Zatim potopite odevni predmet u ovu mešavinu i lagano trljajte tkaninu o samu sebe kako bi se ostaci deterdženta skinuli. Odeću je najbolje ostaviti u rastvoru oko sat vremena, kako bi sirće u potpunosti razgradilo naslage.