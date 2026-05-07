Mravi mogu da budu česti i izazovni problem u kući. Ako se ne reši, šačica mrava može brzo da se umnoži u koloniju koja broji stotine ili čak hiljade, što je mnogo teži slučaj za rešavanje.

Za mnoge su profesionalne usluge suzbijanja štetočina skupe, a Glen Pesket, stručnjak za "uradi sam" poslove, kaže za Express da postoji brzo, pristupačno i prirodno rešenje. Dok se mnogi ljudi okreću sirćetu kada primete mrave kako im prodiru u domove, Glen kaže da postoji drugi pristup koji se pokazao jednako efikasnim."Limunov sok je sjajno prirodno sredstvo protiv mrava. Jak miris citrusa remeti njihove mirisne tragove, a kiselost ometa feromone koje koriste za navigaciju. Jednostavno iscedite svež limunov sok oko okvira vrata, prozorskih daski ili bilo gde gde ste primetili da mravi ulaze". Jak miris citrusa je najjače oružje protiv mrava. Ako želite da isprobate ovu pristupačnu i jednostavnu metodu za borbu protiv mrava u vašem domu, evo šta treba da uradite: