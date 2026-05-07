Leskovačka pljeskavica (za četiri osobe)
Sastojci
- 300 g mlevene svinjetine
- 300 g mlevene junetine
- 150 g crnog luka
- 4 čena belog luka
- 1 kašika ljute tucane paprike
- biber
- so
Prilog
- lepinja
- par listova zelene salate
- ajvar
- pavlaka
- paradajz
- luk crni
Priprema
Mleveno meso sjediniti, pa mu dodati narezan luk, beli luk i začine. Dobro izmešati, pa oblikovati u pljeskavice veličine dlana. Peći na roštilju ili livenom tiganju sa obe strane dok meso ne porumeni.
Lepinje preseći na pola. Donju, unutrašnju polovinu namazati ajvarom, pa preko pavlakom. Između stranica lepinje po želji redati povrće i jedan komad mesa.
Služiti odmah, toplo.
