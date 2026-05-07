Leskovačka pljeskavica (za četiri osobe)

Sastojci

300 g mlevene svinjetine

300 g mlevene junetine

150 g crnog luka

4 čena belog luka

1 kašika ljute tucane paprike

biber

so

Prilog

lepinja

par listova zelene salate

ajvar

pavlaka

paradajz

luk crni

Priprema

Mleveno meso sjediniti, pa mu dodati narezan luk, beli luk i začine. Dobro izmešati, pa oblikovati u pljeskavice veličine dlana. Peći na roštilju ili livenom tiganju sa obe strane dok meso ne porumeni.

Lepinje preseći na pola. Donju, unutrašnju polovinu namazati ajvarom, pa preko pavlakom. Između stranica lepinje po želji redati povrće i jedan komad mesa.

Služiti odmah, toplo.