Postoji trenutak u životu svake žene kada prestane da se prilagođava i da potrebe drugih stavlja ispred svojih. Tada je mnogi vide kao drugačiju, možda oštriju ili distanciraniju, ali ona zapravo prvi put živi onako kako zaista želi. Nije ljuta i nije ogorčena, samo je iskrena, samo je ona. Prenosimo iskrenu ispovest jedne pedesetogodišnjakinje iz serijala As Told to Bolde na portalu bolde.com, gde objavljuju autentične lične priče.

Prestala sam da govorim da kada mislim ne. Prestala sam da se objašnjavam. Prestala sam da održavam emotivnu temperaturu svake prostorije u koju uđem. U početku sam mislila da nešto nije u redu sa mnom. Da li postajem hladna? Sebična? Neljubazna? Onda sam shvatila istinu. Nisam postajala neko novi. Postajala sam ja. Ona verzija sebe koju sam godinama zatrpavala obavezama, prilagođavanjem i tihim žrtvovanjem.

Neki ljudi ne vole tu verziju. Više im je odgovarala ona koja sve izgladi. Koja unapred misli na njihove potrebe. Koja nosi teret bez reči.

Sećam se trenutka kada me je prijateljica zamolila za nešto za šta nisam imala snage. Stara ja bi rekla da i posle se nervirala. Nova ja je rekla da ne mogu. Prijateljica je zastala, a zatim nastavila dalje. Svet se nije srušio. Niko nije umro. Ja sam osetila olakšanje, ne krivicu. To malo ne promenilo je sve. Ta žena više ne postoji. Ne nedostaje mi i ne vraćam se na staro.

Nevidljivi teret koji nisam znala da nosim

Veći deo života bila sam zadužena za sve. Porodični kalendar. Emotivnu dinamiku odnosa. Neizgovorena pravila okupljanja, ko je dobro, ko nije, kome šta treba i pre nego što to izgovori.

Nisam se prijavila za taj posao. Dodeljen mi je jer sam žena, jer sam fina, jer sam primećivala ono što drugi nisu. I radila sam to dobro, previše dobro.

Jer što sam bolje nosila ono što nije moje, to su drugi više očekivali da nastavim. Njihova raspoloženja. Njihova očekivanja. Njihove neizgovorene zahteve. Sve sam to nosila i govorila sebi da se tako izgleda ljubav.

Trenutak kada sam počela da spuštam teret

Nije se desilo odjednom. Nije bilo neke dramatične tačke pucanja. Bilo je hiljadu malih situacija koje sam počela da vidim drugačije. Prijateljica koja se javlja samo kada joj nešto treba. Porodično okupljanje na kom niko ne pita kako sam. Praznik za koji sam se satima spremala, a svi su došli, pojeli i otišli kao da je to najnormalnija stvar.

Jednog dana sam samo prestala. Bez ljutnje. Bez govora. Samo nisam uradila ono što sam uvek radila. Nisam podsetila. Nisam smirivala tenziju. Nisam se prijavila da rešim nešto što nije bio moj problem.

I svet se nije srušio. Oni kojima je stalo snašli su se. Oni kojima nije postalo je neprijatno. I to mi je reklo sve što treba da znam.

Ono što drugi zovu razdražljivošću, zapravo je iskrenost

Kada prestaneš da glumiš, ljudi to primete. Ne dopada se svima ono što vide. Više im je odgovarala verzija tebe koja ništa ne traži, sve prihvata i olakšava njihov život na sopstvenu štetu.

Zato, kada počneš da govoriš ne mogu, to mi ne odgovara ili jednostavno ne, kažu da si teška, razdražljiva, da si se promenila.

Ali istina je drugačija. Nisi ljuta, iskrena si. Nisi hladna, samo više ne glumiš.

I upravo oni koji su imali koristi od tvog ćutanja najglasnije će se buniti kada konačno progovoriš. U poslednjih nekoliko godina više puta su me nazvali razdražljivom nego u celom životu pre toga. I nikada nisam bila srećnija. To nije kontradikcija. To je žena koja je konačno prestala da se izvinjava što postoji.

A šta sam prestala da radim

Prestala sam da upravljam tuđim emocijama. Ako si uznemiren, reci. Neću više da nagađam.

Prestala sam da unapred pogađam potrebe koje niko nije izgovorio. Odrasli ljudi mogu da kažu šta žele.

Prestala sam da budem porodični planer i organizator svega. Ako ti je nešto važno, uključi se.

Prestala sam da objašnjavam zašto mi treba vreme za sebe. Jednostavno ga uzmem.

Prestala sam da idem na događaje na koje ne želim. Ne, hvala je kompletna rečenica.

Prestala sam da se opterećujem tuđim očekivanjima. Njihovo razočaranje je njihov posao, ne moj.

Neke odnose sam izgubila zbog toga. I to je u redu. Oni koji nisu mogli da izdrže moju iskrenost nisu ni bili zasnovani na poštovanju, već na mom trudu.

