Mamini sinovi su tema o kojoj se priča po kafanama i salonima, ali retko ko priznaje da je baš takvog partnera izabrao.

Postoje četiri znaka zodijaka kod kojih se veza sa majkom ne prekida, bez obzira na godine.

Mnoge žene tek kasno shvate da u njihovoj vezi postoji i treća strana čije se mišljenje uvek najviše uvažava.

Neki muškarci kao da su po prirodi tako „postavljeni“ da im stav majke ostaje najvažniji autoritet.

Važno je prepoznati ih na vreme, pre nego što ta vezanost postane ozbiljna prepreka u vezi.

Po čemu se prepoznaju mamini sinovi u horoskopu

Mamini sinovi su muškarci koji i u odraslom dobu emotivno i praktično ostaju vezani za majku, pa partnerku često doživljavaju više kao zamenu nego kao ravnopravnu saputnicu. Najčešće se za ovakvu sklonost vezuju Rak, Bik, Riba i Lav.

Rak

Rak je emotivan muškarac koji često ostaje snažno vezan za majku i njeno mišljenje mu je merilo svega, od svakodnevnih odluka do izbora garderobe i hrane. Ako je u njegovoj porodici ustaljeno da se nešto radi na određeni način, teško će prihvatiti promenu. On je nežan i pažljiv partner, ali kada treba da donese odluku bez majčinog uticaja, često se povlači i prepušta drugima da preuzmu odgovornost.

Bik

Bik voli udobnost, stabilnost i rutinu. Ako je navikao da mu majka brine o obrocima i svakodnevnim obavezama, očekivaće sličan odnos i u vezi. Promene mu teško padaju i često insistira na ustaljenim navikama, uz poređenje sa tim kako je bilo u roditeljskom domu. Tvrdoglav je i ne prihvata lako drugačije načine funkcionisanja.

Riba

Riba deluje samostalno i maštovito, ali u stresnim situacijama često se vraća majci kao sigurnoj zoni. Na prvi pogled može delovati nezavisno, ali kada naiđe na probleme u svakodnevnom životu, često traži podršku porodice. Teže se prepoznaje jer ostavlja utisak emotivne i blage osobe, iako u praksi izbegava teže obaveze.

Lav

Lav je odrastao uz osećaj posebnosti i naviku da bude hvaljen. Ako je u detinjstvu dobijao mnogo potvrde od majke, očekuje slično i u partnerskom odnosu. Teško podnosi kritiku i želi da bude u centru pažnje. Ako se oseti osporeno, često se oslanja na mišljenje majke kao potvrdu svojih stavova.

Mamini sinovi se u vezi mogu prepoznati po nekoliko obrazaca ponašanja. Često kontaktiraju majku i oko sitnih stvari, upoređuju partnerku sa njom, ne donose važne odluke bez njenog mišljenja, praznike i porodične događaje planiraju prvenstveno oko roditelja i teško prihvataju kritiku partnerke.

Takvi muškarci mogu biti stabilni i porodično orijentisani, ali samo ako partnerka prihvati da je majka i dalje važan deo njihovog života. Ukoliko ne postoji ravnoteža, to može postati izazov u vezi.

Nije svaka situacija negativna. Muškarci koji poštuju majku često poštuju i partnerku, ali problem nastaje kada se ne postave granice. Ako partner ume da donosi odluke samostalno, odnos može biti zdrav. Ako to ne ume, veza zahteva mnogo prilagođavanja i razgovora.

Na kraju, ostaje pitanje koliko je partner sposoban da izgradi sopstvenu autonomiju i da li je veza zasnovana na ravnoteži, a ne na stalnom uticaju porodice.

