Po čemu se prepoznaju mamini sinovi u horoskopu

Mamini sinovi su muškarci koji i u odraslom dobu emotivno i praktično ostaju vezani za majku, pa partnerku često doživljavaju više kao zamenu nego kao ravnopravnu saputnicu. Najčešće se za ovakvu sklonost vezuju Rak, Bik, Riba i Lav.

Rak

Rak je emotivan muškarac koji često ostaje snažno vezan za majku i njeno mišljenje mu je merilo svega, od svakodnevnih odluka do izbora garderobe i hrane. Ako je u njegovoj porodici ustaljeno da se nešto radi na određeni način, teško će prihvatiti promenu. On je nežan i pažljiv partner, ali kada treba da donese odluku bez majčinog uticaja, često se povlači i prepušta drugima da preuzmu odgovornost.

Bik

Bik voli udobnost, stabilnost i rutinu. Ako je navikao da mu majka brine o obrocima i svakodnevnim obavezama, očekivaće sličan odnos i u vezi. Promene mu teško padaju i često insistira na ustaljenim navikama, uz poređenje sa tim kako je bilo u roditeljskom domu. Tvrdoglav je i ne prihvata lako drugačije načine funkcionisanja.

Riba

Riba deluje samostalno i maštovito, ali u stresnim situacijama često se vraća majci kao sigurnoj zoni. Na prvi pogled može delovati nezavisno, ali kada naiđe na probleme u svakodnevnom životu, često traži podršku porodice. Teže se prepoznaje jer ostavlja utisak emotivne i blage osobe, iako u praksi izbegava teže obaveze.

Lav

Lav je odrastao uz osećaj posebnosti i naviku da bude hvaljen. Ako je u detinjstvu dobijao mnogo potvrde od majke, očekuje slično i u partnerskom odnosu. Teško podnosi kritiku i želi da bude u centru pažnje. Ako se oseti osporeno, često se oslanja na mišljenje majke kao potvrdu svojih stavova.

Mamini sinovi se u vezi mogu prepoznati po nekoliko obrazaca ponašanja. Često kontaktiraju majku i oko sitnih stvari, upoređuju partnerku sa njom, ne donose važne odluke bez njenog mišljenja, praznike i porodične događaje planiraju prvenstveno oko roditelja i teško prihvataju kritiku partnerke.

Takvi muškarci mogu biti stabilni i porodično orijentisani, ali samo ako partnerka prihvati da je majka i dalje važan deo njihovog života. Ukoliko ne postoji ravnoteža, to može postati izazov u vezi.

Nije svaka situacija negativna. Muškarci koji poštuju majku često poštuju i partnerku, ali problem nastaje kada se ne postave granice. Ako partner ume da donosi odluke samostalno, odnos može biti zdrav. Ako to ne ume, veza zahteva mnogo prilagođavanja i razgovora.

Na kraju, ostaje pitanje koliko je partner sposoban da izgradi sopstvenu autonomiju i da li je veza zasnovana na ravnoteži, a ne na stalnom uticaju porodice.

Video: