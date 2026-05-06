Među najmoćnijim prirodnim “superherojima” sa antivirusnim i antibakterijskim dejstvom posebno mesto zauzima matična mleč. Mnogi je nazivaju eliksirom života i jednom od najsavršenijih prirodnih namirnica jer sadrži jedinstvenu kombinaciju sastojaka koji jačaju organizam, imunitet i energiju. Zanimljivo je da ni savremena nauka još nije do kraja uspela da objasni njen složen hemijski sastav.

Kako nastaje matična mleč?

Matična mleč je posebna izlučevina koju proizvode mlade pčele radilice. Ona služi kao glavna hrana za maticu – pčelinju kraljicu od koje zavisi opstanak cele košnice.

Ova dragocena supstanca dobija se veoma složenim postupkom i prikuplja se ručno uglavnom tokom maja, juna i jula. U prirodnom obliku matična mleč je veoma osetljiva, pa zahteva posebne uslove čuvanja kako bi zadržala svoja svojstva.

Pomaže kod umora, stresa i iscrpljenosti

Pored protivupalnog dejstva i sposobnosti da sprečava razvoj štetnih mikroorganizama, matična mleč poznata je i po snažnom energetskom efektu.

Preporučuje se osobama koje se osećaju iscrpljeno, pod stresom ili imaju pad koncentracije. Mnogi je koriste za bolje pamćenje, lakše učenje, veću fizičku izdržljivost i brži oporavak organizma.

Bogata vitaminima i mineralima

U ovom prirodnom koncentratu nalazi se veliki broj važnih vitamina i minerala. Posebno se izdvaja visok sadržaj vitamina B grupe, ali i vitamini A, C, D i E.

Matična mleč sadrži i brojne minerale poput:

kalcijuma

gvožđa

magnezijuma

fosfora

kalijuma

bakra

silicijuma

Pored toga, u njenom sastavu nalaze se prirodni šećeri, enzimi i lipidi koji dodatno doprinose jačanju organizma.

Sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina

Jedna od najvećih vrednosti matične mleči jeste činjenica da sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina koje organizam ne može sam da proizvede.

To su:

histidin

izoleucin

leucin

lizin

metionin

fenilalanin

treonin

triptofan

valin

Aminokiseline su ključne za pravilno funkcionisanje ćelija i stvaranje proteina važnih za ceo organizam.

Prirodni izvor acetilholina

Matična mleč sadrži i acetilholin – važan neurotransmiter koji učestvuje u prenosu nervnih impulsa.

Ova supstanca ima važnu ulogu u radu:

mišića

srca

želuca

žuči

slezine

nervnog sistema

Zbog toga se matična mleč često povezuje sa boljom koncentracijom, energijom i mentalnom svežinom.

Posebna masna kiselina sa snažnim dejstvom

Samo matična mleč sadrži jedinstvenu nezasićenu masnu kiselinu poznatu kao 10 HDA.

Naučna istraživanja pokazala su da ova supstanca ima snažno protivupalno i antialergijsko dejstvo, jer može da blokira histamin i IgE imunoglobulin – glavne pokretače alergijskih reakcija.

Pojedine studije ukazuju i na mogućnost da 10 HDA utiče na sprečavanje razvoja i širenja tumorskih ćelija, zbog čega je matična mleč poslednjih godina predmet brojnih istraživanja.