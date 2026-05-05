Nekoliko saveta kako da i vi i vaša koža potpuno uživate u tuširanju.

Moramo vam otkriti tajnu na samom početku - u stvari, niste toliko prljavi koliko mislite da jeste. Suprotno svemu onome što su nas naučili, istraživanja su pokazala da svakodnevno tuširanje može biti štetno za zdravlje naše kože.

Prekomerno tuširanje, neadekvatni preparati ispiraju dobre bakterije presudne za dobro zdravlje celog organizma, za dobar rad imunološkog sistema i prevenciju niza infekcija. Ako ne trenirate svaki dan i ne bavite se teškim fizičkim radom, preskočite jedan tuš.

Ne preterujte sa vrućinom ili hladnom vodom, idealna temperatura je 36-37C. Izbegavajte iznenadne vruće-hladne promene, a posebno pažljivi bi trebali biti ljudi sa srčanim i drugim hroničnim bolesnicima, osobe sa problemima pritiska i trudnice.

Ako ste umorni i želite da se probudite, pogodnije je da se istuširate, dok se kupka opušta i uspava, tako da možete iz kreveta odmah da odete u krevet.