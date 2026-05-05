Broj otkucaja srca u jednom minuta može mnogo toga da kaže o našem trenutnom stanju i generalnom zdravlju srca i čitavog krvotoga.

Normalan broj otkucaja za odrasle osobe je od 60 do 100 otkucaja u minutu, na šta utiču mnoga stanja kako psihička tako i fizička.

Broj otkucaja se razlikuje od osobe do osobe, ne predstavljaju stalne vrednosti. Na njih utiču mnogi faktori: godine, pušenje, kardiovaskularne bolesti, visok holesterol, dijabetes, lekovi, temperatura, položaj tela, aktivnosti kojima se bavimo.

Kod zdravih odraslih osoba normalan puls iznosi između 60 i 80 otkucaja u minuti, a može doći i do 100, što se smatra normalnom gornjom granicom.

Preko 100 otkucaja u minuti u stanju mirovanja kod zdrave odrasle osobe može biti razlog za zabrinutost.

Iako se vrednosti razlikuju neuobičajeno visok ili nizak broj otkucaja srca može ukazivati ​​na osnovni problem. Problem može da postoji ako vam otkucaji srca ustanju mirovanju stalno prelaze 100 otkucaja u minuti i to se stanje naziva tahikardija. Treba se obratiti lekaru i saznati šta može da bude uzork, posebno ako su udruženi sa nesvesticama, vrtoglavicama ili kratakim dahom.