Broj otkucaja srca u jednom minuta može mnogo toga da kaže o našem trenutnom stanju i generalnom zdravlju srca i čitavog krvotoga.
Normalan broj otkucaja za odrasle osobe je od 60 do 100 otkucaja u minutu, na šta utiču mnoga stanja kako psihička tako i fizička.
Broj otkucaja se razlikuje od osobe do osobe, ne predstavljaju stalne vrednosti. Na njih utiču mnogi faktori: godine, pušenje, kardiovaskularne bolesti, visok holesterol, dijabetes, lekovi, temperatura, položaj tela, aktivnosti kojima se bavimo.
Kod zdravih odraslih osoba normalan puls iznosi između 60 i 80 otkucaja u minuti, a može doći i do 100, što se smatra normalnom gornjom granicom.
Preko 100 otkucaja u minuti u stanju mirovanja kod zdrave odrasle osobe može biti razlog za zabrinutost.
Iako se vrednosti razlikuju neuobičajeno visok ili nizak broj otkucaja srca može ukazivati na osnovni problem. Problem može da postoji ako vam otkucaji srca ustanju mirovanju stalno prelaze 100 otkucaja u minuti i to se stanje naziva tahikardija. Treba se obratiti lekaru i saznati šta može da bude uzork, posebno ako su udruženi sa nesvesticama, vrtoglavicama ili kratakim dahom.
