Mravi se svake godine pojavljuju u baštama, dvorištima i voćnjacima, a iako imaju važnu ulogu u prirodi, njihovo prisustvo ponekad može napraviti ozbiljne probleme biljkama. Formiranjem mravinjaka u blizini korena biljaka mogu usporiti njihov rast, pa čak dovesti i do propadanja, dok u voćnjacima mogu doprineti slabljenju stabala. Poseban problem predstavlja njihova povezanost sa lisnim vašima, koje štite i prenose na nove biljke kako bi koristili slatku tečnost koju one luče.

Borba protiv mrava najčešće počinje uklanjanjem lisnih vaši, jer su one glavni razlog njihovog zadržavanja u bašti. Ako su već formirali mravinjak, preporučuje se duboko raskopavanje kako bi se poremetila kolonija, a zatim se mesto može posuti pepelom ili krečom. Redovno okopavanje zemljišta takođe može pomoći, jer mravi ne vole uznemiravanje tla.

U voćnjacima i baštama mogu pomoći i biljke intenzivnog mirisa poput nane, valerijane, lavande, belog luka, origana, pelena ili paradajza, čiji mirisi odbijaju mrave. Korisni mogu biti i prirodni preparati, poput rastvora od biljnih ulja, sirćeta i vode, preparata od listova paradajza, ljute paprike ili pelena, koji se sipaju direktno na mravinjak.

Ipak, iako mogu predstavljati problem, mravi imaju i korisnu ulogu u ekosistemu. Pomažu u poboljšanju strukture zemljišta, povećavaju njegovu plodnost i štite biljke od pojedinih štetočina poput gusenica, grinja i puževa, zbog čega je važno pronaći balans između njihove kontrole i očuvanja prirodne ravnoteže u bašti.