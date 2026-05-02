Kuvanje pasulja često traje dugo, a na kraju zrna mogu ostati tvrda, raspasti se ili biti bezukusna. Uzrok nije u vrsti pasulja niti u vremenu potapanja, već u jednom sastojku koji se često izostavlja iz vode. U pitanju je soda bikarbona.

Soda bikarbona je korisna jer menja pH vrednost vode i čini je blago alkalnom. U takvim uslovima opna zrna brže omekšava, dok skrob iznutra ravnomerno upija vodu. Tako se pasulj skuva i do trideset minuta brže, a zrna ostaju cela, mekana i rastresita.

Potrebna je mala količina sode, otprilike jedna kafena kašičica na dva litra vode. Veća količina može narušiti ukus i dati blago metalni ton. Ova mera je dovoljna i ne izaziva tegobe koje se često povezuju sa pasuljem.

Za dobar rezultat, pasulj je važno potopiti unapred. Najbolje je ostaviti ga preko noći u vodi uz dodatak malo sode i soli. Ujutru se ta voda prospe, pasulj ispere i zatim kuva u svežoj vodi.

Prilikom potapanja koristi se hladna voda u odnosu jedan prema tri, doda se malo sode bikarbone, ostavi se najmanje osam sati, a potom se procedi i ispere pre kuvanja.

Za bržu pripremu, pasulj se kuva u vodi sa dodatkom sode, uz korišćenje mekše vode i poklopljenog lonca na umerenoj temperaturi. Ova kombinacija značajno skraćuje vreme kuvanja i daje dobru teksturu pasulja.

