Zdrav i obilan rod povrća u velikoj meri zavisi od pravilne ishrane biljaka. Paprika i paradajz posebno traže mnogo hranljivih materija jer daju veliki broj plodova, a jedno od rešenja koje povrtari često koriste jeste đubrivo na bazi kvasca.

Kvasac obogaćuje zemljište korisnim elementima, podstiče rast biljaka, razvoj korena i formiranje plodova, a pritom može i da odbije mrave. Biljke koje se njime prihranjuju bolje se ukorenjuju i lakše podnose vremenske promene i manjak vode.

Ipak, njegova upotreba ima i ograničenja. Tokom fermentacije dolazi do gubitka kalijuma, pa se pre toga preporučuje đubrenje pepelom. Takođe, ne treba preterivati, jer je dovoljno koristiti dva do tri puta u toku vegetacije: prvi put nedelju dana nakon presađivanja, a drugi pred cvetanje.

Kvasac sadrži fitohormone, vitamine B grupe i brojne mikro i makroelemente koji utiču na bujniji rast i tamnije, zdravije listove. Lako se priprema, tj. od svežeg kvasca se pravi rastvor koji se kasnije razblažuje, dok se suvi kvasac potapa u vodi nekoliko dana, uz dodatak šećera po želji.

Ovo prirodno i jeftino đubrivo može se koristiti i na otvorenom i u plasteniku, s tim da se u plasteničkoj proizvodnji preporučuje razblažen oblik.