Do 20. juna, pojedini horoskopski znaci mogli bi da se suoče sa ozbiljnim finansijskim turbulencijama, koje će testirati njihovu disciplinu, strpljenje i sposobnost upravljanja novcem.

Blizanci ulaze u period pojačanih troškova i neplaniranih izdataka. Iako će imati prilike za zaradu, novac će im brzo "kliziti kroz prste", najviše zbog impulsivnih odluka i želje da sebi ugode.

Vage bi mogle da se nađu u situaciji da troše više nego što zarađuju. Pod uticajem emocija i potrebe za balansom, lako će opravdavati kupovine koje im zapravo nisu neophodne, što može dovesti do osećaja finansijskog pritiska.

Ribe bi trebalo da obrate pažnju na pozajmice i ulaganja. Postoji rizik da veruju pogrešnim ljudima ili uđu u finansijske aranžmane koji se neće isplatiti, pa je oprez ključan.

Upravljanje novcem

Kod ovih znakova ključni problem neće biti nedostatak prilika, već način na koji upravljaju novcem. Ako uspeju da obuzdaju impulsivnost i donose racionalnije odluke, mogu izbeći veće gubitke i stabilizovati situaciju pre nego što se ona dodatno zakomplikuje.