Budimo iskreni, čim se završi post i dođe Vaskrs, naša trpeza često postaje pravi izazov za liniju i varenje.
Navikli smo da glavnu ulogu imaju bogate, teške salate sa majonezom, ali ove godine jedna uskršnja salata ozbiljno preti da potisne rusku i mimozu sa vrha liste omiljenih.
Nije nikakva novost da se nakon prazničnog ručka često osećamo usporeno, a garderoba već tokom popodneva postane neudobna.
Zbog toga smo pronašli recept koji na sjajan način spaja najbolje iz tradicije sa željom da ostanemo lagane i pune energije.
Zašto je ova uskršnja salata postala pravi hit
Popularnost duguje savršenoj ravnoteži između svežih sastojaka i kremaste strukture koja se ne zasniva na velikim količinama teškog majoneza.
Za razliku od ruske salate koja u maloj porciji nosi mnogo kalorija, ova verzija se pravi uz dodatak grčkog jogurta i blagog krem sira.
Mnoge domaćice širom Srbije ističu da upravo ova salata prva nestane sa stola jer odlično osvežava uz pečenje i jača predjela.
Posebna prednost je i brza priprema koja traje kraće od 15 minuta, bez napornog seckanja i dugog kuvanja većih količina povrća.
Detaljan recept i potrebni sastojci
Za pripremu će vam biti potrebne namirnice koje se uglavnom već nalaze u kuhinji.
- četiri tvrdo kuvana jaja po mogućstvu domaća zbog lepše boje žumanca
- dva veća sveža krastavca koji daju hrskavost i svežinu
- jedna veza mladog luka uključujući i zeleni deo
- dvesto grama barenog graška može i iz konzerve ali dobro ispran
- trista mililitara gustog grčkog jogurta kao osnova za dresing
- sto grama laganog krem sira za dodatnu kremastu teksturu
- jedna kašičica senfa za blagu pikantnost
- sveža mirođija so i biber po ukusu
Priprema korak po korak
Krastavce prvo iseckajte na sitne kockice zatim ih posolite i ostavite nekoliko minuta da puste vodu koju ćete potom ukloniti.
Jaja iseckajte na krupnije komade a mladi luk na tanke kolutove kako bi se ravnomerno rasporedio.
U posebnoj posudi pomešajte grčki jogurt krem sir i senf dok ne dobijete glatku i laganu smesu.
Dodajte povrće i jaja u pripremljeni dresing pa sve pažljivo promešajte da komadi jaja ostanu vidljivi.
Na kraju dodajte obilno seckanu mirođiju.
Salata će imati najbolji ukus kada se dobro rashladi zato je ostavite u frižideru najmanje pola sata pre serviranja.
