Zašto je ova uskršnja salata postala pravi hit

Popularnost duguje savršenoj ravnoteži između svežih sastojaka i kremaste strukture koja se ne zasniva na velikim količinama teškog majoneza.

Za razliku od ruske salate koja u maloj porciji nosi mnogo kalorija, ova verzija se pravi uz dodatak grčkog jogurta i blagog krem sira.

Mnoge domaćice širom Srbije ističu da upravo ova salata prva nestane sa stola jer odlično osvežava uz pečenje i jača predjela.

Posebna prednost je i brza priprema koja traje kraće od 15 minuta, bez napornog seckanja i dugog kuvanja većih količina povrća.

Detaljan recept i potrebni sastojci

Za pripremu će vam biti potrebne namirnice koje se uglavnom već nalaze u kuhinji.

četiri tvrdo kuvana jaja po mogućstvu domaća zbog lepše boje žumanca

dva veća sveža krastavca koji daju hrskavost i svežinu

jedna veza mladog luka uključujući i zeleni deo

dvesto grama barenog graška može i iz konzerve ali dobro ispran

trista mililitara gustog grčkog jogurta kao osnova za dresing

sto grama laganog krem sira za dodatnu kremastu teksturu

jedna kašičica senfa za blagu pikantnost

sveža mirođija so i biber po ukusu

Priprema korak po korak

Krastavce prvo iseckajte na sitne kockice zatim ih posolite i ostavite nekoliko minuta da puste vodu koju ćete potom ukloniti.

Jaja iseckajte na krupnije komade a mladi luk na tanke kolutove kako bi se ravnomerno rasporedio.

U posebnoj posudi pomešajte grčki jogurt krem sir i senf dok ne dobijete glatku i laganu smesu.

Dodajte povrće i jaja u pripremljeni dresing pa sve pažljivo promešajte da komadi jaja ostanu vidljivi.

Na kraju dodajte obilno seckanu mirođiju.

Salata će imati najbolji ukus kada se dobro rashladi zato je ostavite u frižideru najmanje pola sata pre serviranja.

Video: