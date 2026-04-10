Budimo iskreni, čim se završi post i dođe Vaskrs, naša trpeza često postaje pravi izazov za liniju i varenje.

Navikli smo da glavnu ulogu imaju bogate, teške salate sa majonezom, ali ove godine jedna uskršnja salata ozbiljno preti da potisne rusku i mimozu sa vrha liste omiljenih.

Nije nikakva novost da se nakon prazničnog ručka često osećamo usporeno, a garderoba već tokom popodneva postane neudobna.

Zbog toga smo pronašli recept koji na sjajan način spaja najbolje iz tradicije sa željom da ostanemo lagane i pune energije.

Zašto je ova uskršnja salata postala pravi hit

Popularnost duguje savršenoj ravnoteži između svežih sastojaka i kremaste strukture koja se ne zasniva na velikim količinama teškog majoneza.

Za razliku od ruske salate koja u maloj porciji nosi mnogo kalorija, ova verzija se pravi uz dodatak grčkog jogurta i blagog krem sira.

Mnoge domaćice širom Srbije ističu da upravo ova salata prva nestane sa stola jer odlično osvežava uz pečenje i jača predjela.

Posebna prednost je i brza priprema koja traje kraće od 15 minuta, bez napornog seckanja i dugog kuvanja većih količina povrća.

Detaljan recept i potrebni sastojci

Za pripremu će vam biti potrebne namirnice koje se uglavnom već nalaze u kuhinji.

  • četiri tvrdo kuvana jaja po mogućstvu domaća zbog lepše boje žumanca
  • dva veća sveža krastavca koji daju hrskavost i svežinu
  • jedna veza mladog luka uključujući i zeleni deo
  • dvesto grama barenog graška može i iz konzerve ali dobro ispran
  • trista mililitara gustog grčkog jogurta kao osnova za dresing
  • sto grama laganog krem sira za dodatnu kremastu teksturu
  • jedna kašičica senfa za blagu pikantnost
  • sveža mirođija so i biber po ukusu

Priprema korak po korak

Krastavce prvo iseckajte na sitne kockice zatim ih posolite i ostavite nekoliko minuta da puste vodu koju ćete potom ukloniti.

Jaja iseckajte na krupnije komade a mladi luk na tanke kolutove kako bi se ravnomerno rasporedio.

U posebnoj posudi pomešajte grčki jogurt krem sir i senf dok ne dobijete glatku i laganu smesu.

Dodajte povrće i jaja u pripremljeni dresing pa sve pažljivo promešajte da komadi jaja ostanu vidljivi.

Na kraju dodajte obilno seckanu mirođiju.

Salata će imati najbolji ukus kada se dobro rashladi zato je ostavite u frižideru najmanje pola sata pre serviranja.

