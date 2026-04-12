U aprilu na scenu stupaju znakovi koji svojom energijom jasno stavljaju do znanja da ne pristaju na kompromise. Ovi nosioci prolećne snage, iako naizgled različiti poput sprintera i maratonca, sličniji su nego što misle.
Kao prva dva znaka zodijaka, oni simbolizuju astrološku Novu godinu i novi početak ciklusa koji se budi sa prolećnom ravnodnevnicom. Bilo da je reč o direktnom jurišu ili moći iz senke, sve horoskopske znake koji slave rođendan u ovom mesecu krase čelična volja i neverovatna otpornost, zbog čega je najbolje imati ih na svojoj strani.
Ovan
Prvu polovinu meseca obeležava Ovan, čiji je moto jednostavan: juriš napred, bez zadrške. Kao rođeni pokretači koji nemaju vremena za oklevanje, Ovnovi se u akciju bacaju bez straha, dok detalje ostavljaju za kasnije. Ovim znakom vlada Mars, planeta akcije i strasti, pa Ovan simbolizuje buđenje prirode i novu energiju.
Njegov vatreni element donosi mu impulsivnost i moć, čineći ga znakom koji ne samo da uvodi proleće, već hrabro kreće po sve što poželi - bilo da je reč o novoj avanturi ili velikim životnim ciljevima. U društvu su poznati kao najdirektniji prijatelji koji će vam uvek reći istinu u lice, bez ustručavanja. Iako lako planu, njihova ljutnja kratko traje, a njihova iskrenost i entuzijazam čine ih ljudima koji u svaku prostoriju unose život.
Bik
Oko 21. aprila scenu preuzima Bik, podjednako tvrdoglav i odlučan, ali sa potpuno drugačijom energijom. Dok Ovan predstavlja snagu prodora, Bik je simbol obilnog cvetanja i uživanja u trenutku koji mu pripada. Vođen Venerom, Bik donosi mir i uživanje, delujući kao prava oaza odmora u užurbanom horoskopu.
Iako su pragmatični i čvrsto uzemljeni, Bikovi su poznati po upornosti, ali i po tome što teško priznaju kada nisu u pravu. Oni su najpouzdaniji oslonac u kriznim situacijama i partneri koji istinski znaju da uživaju u životu. Jednom kada steknete njihovo poverenje, dobili ste najlojalnijeg saveznika koji vas nikada neće ostaviti na cedilu, objašnjava Elle.
