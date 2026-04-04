Prirodno bojenje vaskršnjih jaja kafom predstavlja jednostavan način da se dobiju različite braon nijanse, od svetlih do tamnijih, u zavisnosti od dužine stajanja jaja u tečnosti. Uz dodatke kao što su čipka, listići ili konac, mogu se napraviti zanimljivi rustični uzorci.

Potrebni sastojci su 6 do 10 belih jaja, 3 do 4 kašike mlevene kafe, oko 500 mililitara vode, prstohvat soli i 1 do 2 kašike sirćeta.

Jaja najpre skuvajte, pa ih ostavite da se malo ohlade. Za to vreme pripremite jaku kafu, procedite je i dodajte so i sirće. Po želji ukrasite jaja listićima ili čipkom, učvrstite ukrase i potopite ih u toplu kafu. Kada dobiju željenu nijansu, izvadite ih, uklonite dodatke i premažite sa malo ulja kako bi dobila lep sjaj.

Na kraju ćete dobiti elegantno obojena jaja prirodnog izgleda sa zanimljivim šarama.

