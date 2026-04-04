Zaljubljena je jedna od najpoznatijih Viktorijinih anđela – lepa Brazilka Alesandra Ambrozio, a novim fotografijama je na društvenim mrežama dala naslutiti da je njena ljubav prešla na novu stepenicu. Obožavatelji nisu mogli ne primetiti da je na fotografijama manekenka dala naslutiti da je verena za svog partnera Baka Palmera.

Lepa Alesandra podelila je objavu u kojoj uživa na odmoru na Baliju sa svojim izabranikom. U nizu fotografija u prekrasnom bikiniju, brojni su primetili da je na ruci nosila zlatni prsten, pa se dalo naslutiti da ljubav s Palmerom cveta i da je zapravo pala veridba. Palmer je inače dizajner nakita, pa je vrlo moguće da je upravo on izradio prsten za nju, kako piše Daily Mail.

“Ako je Alesandra verena, još nije rekla svojim prijateljima, ali svi misle da ona i Bak idu u tom smeru jer su vrlo ozbiljni i zaljubljeni, tako da bi ovo mogao biti veliki znak s njene strane da su na putu ka braku”, rekao je izvor za britanske novine.

Par je u vezi od kraja 2024. godine, a da su zajedno potvrdili su kada je Brazilka podelila fotografiju za njegov rođendan u decembru iste godine. Od tada par ne skriva svoju ljubav, dele sadržaj na društvenim mrežama, a pojavljuju se zajedno i na javnim događajima, kao što je, na primer, nedavno bio after parti dodele Oskara.

“Nikad nije bila srećnija jer on ima odličan smisao za avanturu i voli isprobavati nove stvari, on je savršen za nju. Nije protiv udaje, otvorena je sa svojim srcem, pa ko zna, možda će i prošetati do oltara”, dodao je insajder.

Bak je prethodno bio u braku s australijskom manekenkom Ešli Hart dve godine pre nego što su raskinuli 2017. godine. Ambrozio je pak bila verena za američkog preduzetnika Džejmija Mazura od 2008. do 2018. godine. Zajedno imaju ćerku Anju (17) i sina Nou (13).

