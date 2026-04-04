Iz salona izlazite sa savršenom i blistavom nijansom. Kosa deluje zdravo, lepo reflektuje svetlost, a osećaj samopouzdanja je na visokom nivou. Ipak, već nakon nekoliko dana primećujete da je taj efekat počeo da bledi i pitate se gde je nestao početni sjaj.

Održavanje farbane kose zahteva poseban pristup, ali mnoge žene prave iste greške tokom nege i time ubrzavaju gubitak pigmenta. Uzrok najčešće nije u radu frizera, već u navikama koje imate kod kuće.

Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje kose ubrzo nakon farbanja. Tokom prva tri dana voda i šampon mogu isprati pigment pre nego što se površinski sloj dlake u potpunosti zatvori, zbog čega kosa gubi sjaj i dubinu boje.

Ovaj period je posebno važan jer je proces bojenja prilično agresivan. Da bi boja prodrla u unutrašnjost dlake, preparati privremeno otvaraju njen spoljašnji sloj. Ako se on ne zatvori na vreme, pigment se lako ispira već pri prvom kontaktu sa vodom.

Da biste bolje razumeli kako da očuvate boju, važno je znati šta se dešava unutar same dlake. Tokom farbanja kosa prolazi kroz značajan hemijski proces. Istraživanja iz oblasti kozmetičke dermatologije pokazuju da visoka pH vrednost proizvoda uzrokuje otvaranje i bubrenje kutikule, što omogućava hemijskim sastojcima da prodru dublje u strukturu dlake.