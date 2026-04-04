Iz salona izlazite sa savršenom i blistavom nijansom. Kosa deluje zdravo, lepo reflektuje svetlost, a osećaj samopouzdanja je na visokom nivou. Ipak, već nakon nekoliko dana primećujete da je taj efekat počeo da bledi i pitate se gde je nestao početni sjaj.
Održavanje farbane kose zahteva poseban pristup, ali mnoge žene prave iste greške tokom nege i time ubrzavaju gubitak pigmenta. Uzrok najčešće nije u radu frizera, već u navikama koje imate kod kuće.
Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje kose ubrzo nakon farbanja. Tokom prva tri dana voda i šampon mogu isprati pigment pre nego što se površinski sloj dlake u potpunosti zatvori, zbog čega kosa gubi sjaj i dubinu boje.
Ovaj period je posebno važan jer je proces bojenja prilično agresivan. Da bi boja prodrla u unutrašnjost dlake, preparati privremeno otvaraju njen spoljašnji sloj. Ako se on ne zatvori na vreme, pigment se lako ispira već pri prvom kontaktu sa vodom.
Da biste bolje razumeli kako da očuvate boju, važno je znati šta se dešava unutar same dlake. Tokom farbanja kosa prolazi kroz značajan hemijski proces. Istraživanja iz oblasti kozmetičke dermatologije pokazuju da visoka pH vrednost proizvoda uzrokuje otvaranje i bubrenje kutikule, što omogućava hemijskim sastojcima da prodru dublje u strukturu dlake.
Nakon završetka tretmana, kutikuli je potrebno određeno vreme da se vrati u svoje prirodno, zatvoreno stanje. Upravo tada počinje prava zaštita farbane kose. Ako kosu operete već narednog jutra, voda prodire u dlaku i ispira sveže formirane molekule boje. Zato se preporučuje da se sa prvim pranjem sačeka najmanje tri dana, jer upravo to strpljenje čuva i vašu boju i novac koji ste uložili.
Kada prođe taj period od 72 sata, način na koji negujete kosu tokom svakodnevnog pranja postaje ključan za očuvanje boje. Topla voda može znatno ubrzati njeno ispiranje jer deluje tako što otvara strukturu dlake. Zbog toga je važno prilagoditi rutinu nege.
Temperaturu vode treba držati nižom kako bi se sprečilo dodatno isušivanje. Preporučuje se upotreba blagih šampona bez sulfata, jer agresivni sastojci uklanjaju pigment sa površine dlake. U danima kada ne perete kosu, korisno je koristiti kapu za tuširanje kako biste je zaštitili od pare koja takođe utiče na njenu strukturu. Redovna hidratacija, makar jednom nedeljno, dodatno pomaže u očuvanju zdravlja i sjaja kose.
Nega se ne završava izlaskom iz kupatila. Grubo trljanje peškirom može oštetiti spoljašnji sloj dlake, pa je bolje kosu nežno prosušiti tapkanjem, koristeći mekan materijal poput pamuka ili mikrovlakana.
Nakon pranja dolazi faza stilizovanja, koja takođe može uticati na postojanost boje. Korišćenje toplih uređaja bez zaštite dovodi do bržeg bledenja pigmenta. Preparati za termičku zaštitu stvaraju sloj koji ublažava uticaj visokih temperatura i sprečava oštećenje dlake. Upravo zbog svakodnevnog izlaganja toploti i isušivanju, boja često gubi intenzitet, a krajevi postaju ispucali.
Smanjenje učestalosti pranja na dva do tri puta nedeljno može značajno produžiti trajanje boje. U međuvremenu, suvi šampon može pomoći da kosa izgleda sveže bez dodatnog izlaganja vodi i hemikalijama.
Sledeći put kada ofarbate kosu, imajte na umu da pravilno određivanje trenutka prvog pranja može napraviti veliku razliku u izgledu i postojanosti vaše frizure.
