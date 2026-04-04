Prženice iz rerne pripremaju se tako što se kriške starog hleba kratko umoče u mleko, poređaju u pleh i bogato premažu smesom od izgnječenog sira i umućenih jaja. Zatim se peku dok ne dobiju zlatnu boju i poslužuju tople uz omiljeni napitak.

Ovaj ukusni brzi doručak vole apsolutno sve generacije jer pruža savršen balans ukusa i pravu teksturu. Više nije potrebno prljati ruke, šporet ili teške tiganje jer pleh obložen papirom za pečenje obavlja najveći deo posla umesto vas. Takođe, zaboravićete trajno na ribanje zagorelih sudova nakon doručka.

Pravilna mera sastojaka za celo društvo je važna, ali pre nego što počnete sa pripremom obratite pažnju na debljinu kriški. Hleb je najbolje seći na srednju debljinu. Tanki parčići brzo gore i raspadaju se, dok predebele kriške ostaju nepečene u sredini i suve. Pravilno isečene hrskave kriške zadržaće sočnost unutra, a spoljne ivice će prijatno krckati pod zubima.

Za ovaj izdašan slani obrok biće vam potrebni sledeći osnovni sastojci: osam kriški starog hleba srednje debljine, trista grama punomasnog mekog sira, dva krupnija sveža jaja i dvesta mililitara hladnog punomasnog mleka.

U dubljem čistom tanjiru pažljivo umutite jaja viljuškom, zatim odmah dodajte sir i snažno gnječite dok ne dobijete gustu i kompaktnu masu. Ako koristite stariji i tvrđi sir koji se teže razbija, možete dodati kap ili dve mleka da biste omekšali teksturu. Veoma je važno da smesa bude fina i ujednačena kako biste njome bogato filovali hleb sa sirom.

