Otkrivene su navike putovanja princa i princeze od Velsa, i to iz prilično neočekivanog izvora, a uz to i jedno pravilo koje ne smeju da prekrše.

Bilo je nekoliko prilika kada smo videli princa Vilijama i Kejt kako putuju avionom, a povremeno su koristili i javni prevoz.

Putnici su još 2015. godine primetili princa Vilijama na letu od Norfolka do Škotske, dok je trenirao sa ,,East Anglian Air Ambulance".

Jedan putnik je čak fotografisao člana kraljevske porodice i podelio sliku sa ,,The Sun", uz komentar: „Nikada nisam očekivao da ću ga videti, ali osvežavajuće je videti člana kraljevske porodice kako leti jeftinim letom.”

Zatim su 2019. godine i Vilijam i Kejt leteli još jednom jeftinom kompanijom na putu za Balmoral, putujući sa princom Džordžom i princezom Šarlot.

Pravilo

Međutim, verovatno ne znate za pravila kojih moraju da se pridržavaju – sve dok Helena Ford nije otkrila detalje u emisiji ,,Love Island All Stars“.

Da, lepotice su se vratile u vilu, još jednom pokušavajući da pronađu ljubav — ali su usput otkrile i poneku kraljevsku tajnu.

Plavokosa bomba i bivša stjuardesa je objasnila jedno pravilo koje princ i princeza ne smeju da prekrše, dok se sunčala na egzotičnoj lokaciji rijaliti emisije.

Bel Hasan je tokom razgovora sa drugom takmičarkom rekla: „Oni ne smeju da lete najvišom klasom. Dakle, ako postoji prva klasa, moraju da lete biznis klasom.”

U suštini, ne smeju da koriste Prvu klasu, a ako Prva klasa ne postoji, morali bi da sede u „Traveller's Plus”, podelila je Helena, navodeći da je njihovo putovanje „finansirano” od strane Vlade.

U tom konkretnom slučaju sa bivšom stjuardesom, rekla je da je „postojala Prva klasa, pa su morali da sede u Biznis klasi.”

Međutim, tvrdila je da je „cela” biznis klasa bila popunjena njihovim obezbeđenjem, kao i da su članovi kraljevske porodice koristili lažna imena kako bi putovali inkognito.

Nazvavši ih „zaista ljubaznima”, dodala je da je na svojim letovima imala i poznate ličnosti poput repera Stormzi, pa čak i glumca Hjua Granta.

Fond

U stvarnosti, kraljevska porodica može da putuje u skladu sa fondom pod imenom ,,Sovereign Grant Act 2011" iz kojeg Vlada Ujedinjenog Kraljevstva svake godine isplaćuje sredstva za finansiranje zvaničnih dužnosti kralja Čarlsa — uključujući putovanja, kraljevske obaveze, troškove osoblja i određene potrebe njegove porodice.

Taj novac se takođe koristi za održavanje kraljevskih poseda i rezidencija.

Dakle, Helena je gotovo potpuno u pravu, ističe Tyla.

