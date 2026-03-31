Nakon napornog perioda, početak aprila donosi olakšanje za pojedine znakove horoskopa, ističe astrolog Rubi Miranda. Prema astrološkim tumačenjima, 31. mart 2026. označava prekretnicu – energija se menja, a osećaj nade i optimizma konačno dolazi u prvi plan.

Za tri horoskopska znaka, ovo je početak lakšeg i pozitivnijeg životnog poglavlja, sada mogu da odahnu.

OVAN

Za Ovnove dolazi trenutak važnog preseka. Vreme je da se oproste od ljudi ili situacija koje im više ne donose sreću. Iako to može delovati teško, upravo taj korak donosi olakšanje i otvara prostor za nove, bolje stvari.

Posle dužeg perioda tuge i nesigurnosti, Ovnovi ponovo počinju da veruju da je sreća moguća. Početak aprila donosi im snažan talas nade i osećaj da će sve doći na svoje mesto.

RAK

Rakovi su bili na ivici da se prepuste negativnim mislima, ali su uspeli da izdrže. Upravo zbog toga sada dolazi nagrada i vraća im se vera u sebe i u život.

Ulaze u novi period sa više samopouzdanja i spremni su da uživaju u malim stvarima. Umesto sumnje, biraju optimizam, što će im dodatno olakšati svakodnevicu.

STRELAC

Strelčevi završavaju mesec uzdignute glave i sa jasnom željom da krenu napred. Iza njih su teški trenuci, ali oni ne ostaju dugo u lošem raspoloženju.

Sada prave balans u životu i donose odluke koje ih vode ka stabilnosti i sreći, kaže astrolog Rubi Miranda za portal „Your Tango“. Njihov optimizam nije naivan, oni svesno biraju da gledaju napred i izvuku najbolje iz svake situacije.

