Čišćenje filtera veš mašine mnogima je noćna mora jer često završi vodom po podu. Međutim, jedna žena pokazala je jednostavno rešenje koje sprečava nered i postala hit na TikToku.

Filter bi trebalo čistiti na svaka 1 do 3 meseca kako bi se izbegli neprijatni mirisi i problemi u radu mašine. Problem nastaje kada se otvori poklopac mašine, jer tada iscuri zaostala voda koju je teško kontrolisati.

TikTokerka Indi dosetila se praktičnog trika. Pre otvaranja filtera na veš mašini stavila je otvorenu dečju pelenu ispod mašine. Kada je odvrnula filter, pelena je upila svu vodu, a pod je ostao potpuno suv.

Njena ideja oduševila je korisnike, koji su priznali da su se i sami mučili sa vodom koja se razliva po kupatilu. Mnogi su ovaj trik nazvali genijalnim i odmah odlučili da ga isprobaju.

