Manekenka Bruks Nejder, koja je ranije bila povezivana s brojnim poznatim muškarcima poput Kevina Kosnera, Toma Brejdija i tenisera Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, navodno je sada u vezi sa britanskim glumcem Taronom Egertonom.

Prema pisanju stranih medija, par je viđen zajedno u Los Anđelesu, gde su najpre bili u bioskopu, gledajući film "Project Hail Mary", a zatim su proveli veče u luksuznom hotelu u Santa Monica, gde su se opuštali uz piće. Izvori tvrde da su delovali zaljubljeno i da se već neko vreme poznaju, te da ovo nije bio njihov prvi susret.

Ranije su se pojavljivale glasine da se Nejder viđa sa Benom Aflekom, ali su one demantovane. Ona je i sama istakla da se nikada nisu ni upoznali.

Bruks Nejder je u javnosti poznata kao "kraljica bikinija" i prethodno je bila u braku koji se završio razvodom 2024. godine. Trenutno se priprema za novu ulogu u reboot seriji "Baywatch", gde se pojavljuje u čuvenom crvenom kostimu.

Taron Egerton je ranije bio u vezi sa glumicom Kloi Benet, kao i dugogodišnjom partnerkom Emili Tomas, ali su te veze okončane.